Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg à la Juve, De Zerbi verrouille la porte

Arrivé à l’OM durant l’été 2024 en provenance de Tottenham sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas tardé à convaincre. Le club phocéen a levé l’option cet été pour un montant de 13,5 millions d’euros. Un investissement jugé stratégique par la direction marseillaise, tant le milieu danois a rapidement trouvé sa place dans l’entrejeu de Roberto De Zerbi.

À 30 ans, l’international danois s’est installé comme l’un des repères du vestiaire. Travailleur, discipliné, vocal, il s’impose comme un relais évident sur le terrain, mais aussi en dehors.