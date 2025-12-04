Alors que l’Olympique de Marseille se projette déjà sur une seconde partie de saison capitale, les rumeurs de mercato s’intensifient autour de plusieurs cadres. L’un d’eux cristallise aujourd’hui toutes les attentions venues d’Italie.
Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg à la Juve, De Zerbi verrouille la porte
- AFP
Un transfert devenu définitif après un prêt concluant
Arrivé à l’OM durant l’été 2024 en provenance de Tottenham sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas tardé à convaincre. Le club phocéen a levé l’option cet été pour un montant de 13,5 millions d’euros. Un investissement jugé stratégique par la direction marseillaise, tant le milieu danois a rapidement trouvé sa place dans l’entrejeu de Roberto De Zerbi.
À 30 ans, l’international danois s’est installé comme l’un des repères du vestiaire. Travailleur, discipliné, vocal, il s’impose comme un relais évident sur le terrain, mais aussi en dehors.
- Getty Images Sport
Une cote intacte malgré quelques critiques
Lors de la saison 2024-2025, Hojbjerg a enchaîné 32 rencontres toutes compétitions confondues. Sur l’exercice en cours, il a déjà disputé 18 matchs sous le maillot marseillais. Son rôle reste central dans l’organisation du jeu, même si certaines de ses prestations ont pu irriter une partie des supporters, notamment à cause d’un jeu jugé parfois trop prudent.
Malgré ces critiques, son influence dans l’équilibre collectif demeure incontestable. En Ligue des champions, De Zerbi continue de lui faire confiance dans les rendez-vous majeurs.
- Getty Images Sport
La Juventus à l’affût depuis l’été
En Italie, la Juventus suit son profil avec insistance depuis le dernier mercato estival. Luciano Spalletti aurait coché son nom tout en haut de sa liste pour renforcer son milieu dès le mois de janvier. Le profil du Danois séduit par son expérience, sa rigueur tactique et sa capacité à verrouiller l’axe.
Mais l’Olympique de Marseille ne compte pas brader son joueur. La direction marseillaise réclame pas moins de 60 millions d’euros pour envisager une discussion. Une somme jugée largement dissuasive, surtout quand la valeur marchande du joueur est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt. La Juventus envisagerait d’ailleurs de s’aligner sur ce montant bien inférieur.
- AFP
De Zerbi tranche et ferme la porte
Interrogé par Sport Italia, Roberto De Zerbi a tenu à couper net toute projection vers un départ hivernal de son milieu. Le technicien italien ne cache ni sa confiance ni son attachement envers l’ancien joueur des Spurs.
« C’est un de mes joueurs les plus fidèles. Vice-capitaine, c’est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il bouge », a déclaré le coach de la formation phocéenne.
Un message clair envoyé autant à la Juventus qu’aux observateurs du mercato. À Marseille, Hojbjerg reste un pilier. Et tant que De Zerbi sera sur le banc, le Danois conserve un statut à part.