Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : l’offre dérisoire que prépare la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg

La Juventus rôde autour d’Hojbjerg, et l’OM s’inquiète : une offre arrive, mais rien ne dit qu’elle sera à la hauteur du dossier.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un hiver particulièrement délicat. Pierre-Emile Hojbjerg, devenu l’un des piliers du vestiaire depuis son arrivée, commence à attirer des regards insistants. La Juventus Turin, en pleine réorganisation tactique, cherche un milieu capable d’apporter de la présence et du caractère. Les dirigeants italiens ont placé le Danois tout en haut de leur liste, mais leurs intentions financières pourraient provoquer un sérieux agacement du côté marseillais. Ce feuilleton s’annonce animé et risque de peser lourd dans l’équilibre de l’équipe.

Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Marseille crest
Marseille
OM
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV