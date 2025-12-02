L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un hiver particulièrement délicat. Pierre-Emile Hojbjerg, devenu l’un des piliers du vestiaire depuis son arrivée, commence à attirer des regards insistants. La Juventus Turin, en pleine réorganisation tactique, cherche un milieu capable d’apporter de la présence et du caractère. Les dirigeants italiens ont placé le Danois tout en haut de leur liste, mais leurs intentions financières pourraient provoquer un sérieux agacement du côté marseillais. Ce feuilleton s’annonce animé et risque de peser lourd dans l’équilibre de l’équipe.
Mercato OM : l’offre dérisoire que prépare la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg
La Juventus active une piste déjà connue de Longoria et Benatia
Le club turinois n’a jamais cessé de surveiller les joueurs issus de Marseille. Les liens historiques avec Pablo Longoria et Medhi Benatia créent un terrain d’observation constant, presque naturel. Si des rumeurs ont, par moments, mentionné Mason Greenwood pour l’été 2026, un autre nom s’impose aujourd’hui : celui de Pierre-Emile Hojbjerg.
Depuis son arrivée à Marseille, le Danois s’est imposé comme un joueur central, un moteur dans les zones de combat, un relais précieux dans les phases de transition. L’entreprise semblait compliquée au départ, car remplacer Adrien Rabiot dans l’équilibre du groupe demandait un profil à la fois robuste, courageux et régulier. Hojbjerg répond parfaitement à ces critères. Ses performances, son sérieux et son attitude ont convaincu tout le vestiaire.
La Juventus, elle, se retrouve dans une situation particulière. Le nouvel entraîneur, Luciano Spalletti, a entrepris de déplacer Teun Koopmeiners en défense centrale. Ce choix crée un vide net au cœur du jeu, un vide qu’il compte combler dès le mois de janvier. Hojbjerg figure parmi les quatre noms cochés par la direction sportive du club turinois.
Hojbjerg, un patron respecté à Marseille mais pas infaillible physiquement
Avec son volume de jeu et son sens de l’organisation, l’ancien de Tottenham occupe un rôle essentiel dans le système marseillais. Le départ d’Adrien Rabiot pour l’AC Milan avait ouvert un espace symbolique, et Hojbjerg l’a rempli sans trembler. Il occupe une place de leader, un rôle qu’il assume naturellement, presque instinctivement.
Cependant, tout n’est pas parfait. Quand le rythme monte brusquement, son corps tire parfois la sonnette d’alarme. Le joueur fait de gros efforts, mais certains matchs montrent ses limites physiques. Son impact offensif reste également contenu : cinq buts en cinquante rencontres. Ce rendement n’a rien de scandaleux, car son travail ne se mesure pas à ses statistiques, mais les observateurs italiens en prennent note.
La Juventus veut convaincre, mais Marseille prépare déjà sa réponse
Hojbjerg appartient définitivement à l’OM depuis l’été dernier, pour un montant d’environ 13,5 M€. Son contrat court jusqu’en 2028, et cette durée donne à Marseille une réelle marge de manœuvre. Selon les informations rapportées par Tutto Mercato Web, la Juventus sait que Pablo Longoria ne lâchera pas son milieu facilement. Des rumeurs évoquaient même, en novembre, une demande de 60 millions d’euros minimum pour commencer à discuter.
Le club turinois, lui, hésite à dépasser les 20 M€. Pourtant, une offre arrivera en janvier. Elle servira surtout à sonder le joueur, à comprendre s’il ressent l’envie de changer d’air après une première partie de saison exigeante.
Mais imaginer un départ maintenant relève presque de la fiction. L’OM n’a aucune solution évidente pour compenser le travail colossal du Danois. Les autres milieux possèdent du potentiel, certes, mais aucun ne peut assumer une charge aussi lourde dans l’urgence.