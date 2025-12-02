Mercato OM : l’offre dérisoire que prépare la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg

Le club turinois n’a jamais cessé de surveiller les joueurs issus de Marseille. Les liens historiques avec Pablo Longoria et Medhi Benatia créent un terrain d’observation constant, presque naturel. Si des rumeurs ont, par moments, mentionné Mason Greenwood pour l’été 2026, un autre nom s’impose aujourd’hui : celui de Pierre-Emile Hojbjerg.

Depuis son arrivée à Marseille, le Danois s’est imposé comme un joueur central, un moteur dans les zones de combat, un relais précieux dans les phases de transition. L’entreprise semblait compliquée au départ, car remplacer Adrien Rabiot dans l’équilibre du groupe demandait un profil à la fois robuste, courageux et régulier. Hojbjerg répond parfaitement à ces critères. Ses performances, son sérieux et son attitude ont convaincu tout le vestiaire.

La Juventus, elle, se retrouve dans une situation particulière. Le nouvel entraîneur, Luciano Spalletti, a entrepris de déplacer Teun Koopmeiners en défense centrale. Ce choix crée un vide net au cœur du jeu, un vide qu’il compte combler dès le mois de janvier. Hojbjerg figure parmi les quatre noms cochés par la direction sportive du club turinois.