Mercato, l'OM résigné à laisser partir Pierre-Emile Hojbjerg ?

Depuis plusieurs semaines, Pierre-Emile Hojbjerg cristallise les discussions autour du mercato marseillais. Arrivé en 2024 en provenance de Tottenham contre 13,5 millions d’euros, il devait incarner la nouvelle colonne vertébrale du milieu de terrain. Mais l’Olympique de Marseille, marqué par le départ douloureux d’Adrien Rabiot et par les difficultés récurrentes dans l’animation du jeu, peine à retrouver de la maîtrise collective. Dans ce contexte tendu, les approches venues d’Italie, notamment de la Juventus, ont remis Pierre-Emile Hojbjerg au centre des priorités du club marseillais.

Les performances récentes du Danois, parfois solides mais moins impériales qu’espéré, alimentent le débat. Pierre-Emile Hojbjerg évolue dans un secteur où l’alchimie peine à se créer : Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia ont été absents ou irréguliers, tandis que les jeunes talents manquent encore de constance. Ainsi, l’idée d’un départ en janvier prend forme, surtout si une offre avoisinant les 20 millions d’euros se présente, une valorisation encore jugée réaliste pour le joueur.