À l’approche d’un mercato d’hiver qui s’annonce décisif pour l’Olympique de Marseille, la situation de Pierre-Emile Hojbjerg intrigue et divise en interne. Recruté pour stabiliser un entrejeu fragilisé, le Danois pourrait paradoxalement devenir la clé d’un nouvel équilibre. Alors que la Juventus multiplie les signaux d’intérêt, l’OM s’interroge : faut-il conserver coûte que coûte un cadre de 30 ans ou anticiper un départ pour mieux reconstruire ? Entre choix sportifs, impératifs économiques et aléas de l’effectif, l’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg ouvre un débat brûlant dans les coulisses de la Commanderie.
Mercato, l'OM résigné à laisser partir Pierre-Emile Hojbjerg ?
- AFP
La Juventus met la pression pour Hojbjerg, l’OM réfléchit
Depuis plusieurs semaines, Pierre-Emile Hojbjerg cristallise les discussions autour du mercato marseillais. Arrivé en 2024 en provenance de Tottenham contre 13,5 millions d’euros, il devait incarner la nouvelle colonne vertébrale du milieu de terrain. Mais l’Olympique de Marseille, marqué par le départ douloureux d’Adrien Rabiot et par les difficultés récurrentes dans l’animation du jeu, peine à retrouver de la maîtrise collective. Dans ce contexte tendu, les approches venues d’Italie, notamment de la Juventus, ont remis Pierre-Emile Hojbjerg au centre des priorités du club marseillais.
Les performances récentes du Danois, parfois solides mais moins impériales qu’espéré, alimentent le débat. Pierre-Emile Hojbjerg évolue dans un secteur où l’alchimie peine à se créer : Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia ont été absents ou irréguliers, tandis que les jeunes talents manquent encore de constance. Ainsi, l’idée d’un départ en janvier prend forme, surtout si une offre avoisinant les 20 millions d’euros se présente, une valorisation encore jugée réaliste pour le joueur.
- AFP
Déjà un remplaçant pour Pierre-Emile Hojbjerg ?
Face à ce scénario, la cellule de recrutement de l’OM anticipe déjà l’avenir. Selon les informations de L'Equipe, citée par Foot01, le club phocéen travaille sur l’arrivée d’un milieu de terrain susceptible non pas de s’ajouter à l’effectif mais de permettre d’équilibrer un potentiel départ de Pierre-Emile Hojbjerg. Cette approche vise à éviter de fragiliser un entrejeu déjà soumis à des tensions tactiques et physiques. Le nom de Matteo Guendouzi, en difficulté à la Lazio Rome, circule notamment parmi les pistes étudiées.
Pierre-Emile Hojbjerg reste néanmoins un cadre apprécié par une partie du vestiaire et du staff. Sa capacité à structurer le jeu et à maintenir une certaine rigueur tactique donne encore matière à réflexion. Cependant, l’OM évolue dans un contexte où les décisions doivent souvent être prises avec lucidité économique. Avec un mercato qui ouvrira dans un mois et demi, la fenêtre de négociation s’annonce courte, d’autant plus que plusieurs joueurs seront mobilisés par la prochaine CAN, réduisant encore les marges de manœuvre.
- Getty Images Sport
Un avenir incertain pour Pierre-Emile Hojbjerg à Marseille
Le calendrier ne joue pas en faveur de l’OM. Entre blessés, irrégularités individuelles et échéances sportives importantes, les dirigeants cherchent avant tout à ne pas reproduire les erreurs du passé, notamment celles liées au départ de Rabiot. Pierre-Emile Hojbjerg, au cœur de ce dilemme, voit ainsi son avenir se brouiller. La Juventus insiste, l'OM évalue, et le joueur pourrait se retrouver au centre d’un transfert stratégique si les conditions deviennent favorables.
En conclusion, l’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg dépendra d’un subtil équilibre entre anticipation sportive, opportunité financière et gestion de l’effectif. Si les signaux laissent penser que l’OM prépare le terrain à un départ, aucune décision définitive n’a encore été arrêtée. Le mercato hivernal s’annonce tendu et déterminant pour la suite de la saison olympienne.