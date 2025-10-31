Brest - Lyon, Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme

Face à la presse, Paulo Fonseca n’a pas caché sa déception au sujet du match nul concédé contre le Paris FC, mercredi. Une rencontre pourtant bien engagée, où l’OL menait rapidement 3 à 1 grâce à un doublé de Pavel Sulc avant de voir son avance fondre après l’expulsion d’Abner. Réduit à dix, Lyon a subi la pression adverse et concédé l’égalisation (3-3), un scénario qui a laissé un goût amer au coach portugais. « J’ai parlé avec les joueurs du match, de ce qu’il s’est passé. Je pense que c’est avant tout mental. Ce n’est pas parce que l’équipe avait des problèmes défensifs. On a cru que le match était terminé après le 3-0, et on a donné des raisons d’y croire au PFC avec leur premier but. Il y a eu un manque de concentration, un problème d’attitude et de rigueur », a expliqué Paulo Fonseca.

Le technicien a reconnu la frustration collective tout en appelant à la lucidité. « On a l’impression d’avoir perdu le match, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une raison pour entrer en dépression. On doit continuer à y croire », a-t-il ajouté. Un discours d’encouragement teinté de fermeté, dans la lignée d’un entraîneur conscient que la dimension psychologique reste le talon d’Achille de son équipe.