L’Olympique Lyonnais aborde son déplacement à Brest (dimanche, 20h45) dans un climat d’urgence sportive. Alors que les Rhodaniens peinent à trouver la constance nécessaire pour viser plus haut, leur entraîneur Paulo Fonseca, visiblement agacé, a décidé de hausser le ton. Après un nul frustrant face au Paris FC, le technicien portugais a mis en garde ses joueurs sur les dangers du relâchement et les exigences mentales que requiert la compétition. Ses mots, lourds de sens, résonnent avant un enchaînement de matchs décisifs pour la suite de la saison.
Brest - Lyon, Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme
- AFP
Paulo Fonseca ne digère pas le nul contre le PFC
Face à la presse, Paulo Fonseca n’a pas caché sa déception au sujet du match nul concédé contre le Paris FC, mercredi. Une rencontre pourtant bien engagée, où l’OL menait rapidement 3 à 1 grâce à un doublé de Pavel Sulc avant de voir son avance fondre après l’expulsion d’Abner. Réduit à dix, Lyon a subi la pression adverse et concédé l’égalisation (3-3), un scénario qui a laissé un goût amer au coach portugais. « J’ai parlé avec les joueurs du match, de ce qu’il s’est passé. Je pense que c’est avant tout mental. Ce n’est pas parce que l’équipe avait des problèmes défensifs. On a cru que le match était terminé après le 3-0, et on a donné des raisons d’y croire au PFC avec leur premier but. Il y a eu un manque de concentration, un problème d’attitude et de rigueur », a expliqué Paulo Fonseca.
Le technicien a reconnu la frustration collective tout en appelant à la lucidité. « On a l’impression d’avoir perdu le match, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une raison pour entrer en dépression. On doit continuer à y croire », a-t-il ajouté. Un discours d’encouragement teinté de fermeté, dans la lignée d’un entraîneur conscient que la dimension psychologique reste le talon d’Achille de son équipe.
- AFP
Fonseca met en avant le manque de concentration de l’OL
Revenant sur les précédentes contre-performances, Paulo Fonseca a détaillé les failles récurrentes de son équipe. « Tous les matches que nous n’avons pas gagnés ont été différents. À Rennes, après le carton rouge de Tyler Morton, nous n’avions pas l’équilibre nécessaire pour résister à la pression. Dans ce match, c’est l’équilibre mental qui a fait défaut. Contre Toulouse, nous n’avons pas bien géré la rencontre, mais ce n’était pas un problème mental. À Nice, nous n’avons pas bien défendu. Sur les rares occasions que Nice a eues, nous avons manqué d’agressivité individuelle. Le problème, là, a été la concentration », a-t-il précisé.
Selon Fonseca, ces variations d’attitude expliquent pourquoi son OL peine à maintenir un niveau de performance constant. Le coach, souvent perçu comme un adepte du jeu offensif structuré, estime que la clé réside davantage dans la rigueur que dans le schéma tactique. Il en appelle ainsi à un sursaut collectif, convaincu que l’équipe dispose des moyens nécessaires pour inverser la tendance.
- Getty Images Sport
Le message fort de Paulo Fonseca à ses joueurs
Paulo Fonseca a poursuivi son analyse en soulignant que son groupe est plus concentré face aux adversaires de haut niveau. « Il y a eu d’autres matches contre de meilleures équipes, plus dangereuses, mais nous avons mieux joué parce que nous étions plus concentrés. Dominik (Greif) n’a pas eu d’arrêt à faire. Je pense que l’équipe est plus concentrée lors des gros matches, mais qu’elle se relâche un peu quand elle prend l’avantage. L’équipe est préparée pour jouer dans différentes structures. Pour moi, ce ne sont pas des problèmes de structure », a-t-il affirmé, refusant de mettre en cause son système de jeu.
Interrogé sur son coaching face au Paris FC, notamment ses changements contestés par une partie du public, Fonseca a tenu à se justifier : « Nous avons eu la situation d’Abner qui nous a obligés à faire entrer Nicolás Tagliafico. Corentin Tolisso a demandé à sortir, ce qui a conditionné nos changements. Avec les joueurs sur le terrain, nous avons plutôt bien défendu ».
- AFP
Fonseca met la pression à ses joueurs avant Brest
Enfin, Paulo Fonseca a tenu à replacer la situation dans une perspective d’apprentissage. « Paris ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Nous avons d’autres exemples contre Lens ou Lille, où l’équipe a su maintenir sa concentration. C’est un problème uniquement contre les équipes qui ne sont pas plus fortes que nous. Contre les équipes plus fortes, ce n’est pas un problème. Nous devons apprendre de toutes les situations pour faire progresser l’équipe et les joueurs. Je pense que cette équipe a la capacité de comprendre ce qu’il s’est passé », a conclu le Portugais.
Le déplacement à Brest, ce dimanche, s’annonce donc comme un test majeur pour un OL en quête de crédibilité et de continuité. Avant d’affronter le Betis Séville en Ligue Europa puis le PSG en championnat, Paulo Fonseca veut provoquer une réaction immédiate. Les supporters, eux, attendent des actes à la hauteur des paroles.