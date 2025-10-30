Fofana out trois mois, Doukouré suspendu quatre matchs : où est la justice ?

La disproportion saute aux yeux. Malick Fofana, l'ailier belge de l'Olympique Lyonnais, sera absent trois mois après avoir subi un tacle violent d'Ismaël Doukouré dimanche dernier lors de Lyon-Strasbourg. Entorse grave de la cheville droite, intervention chirurgicale probable, retour espéré fin janvier 2026. Trois mois d'absence pour l'un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Et la sanction pour l'auteur du tacle ? Quatre matchs de suspension ferme. Quatre matchs pour trois mois. Soit environ un mois d'indisponibilité contre douze semaines. La commission de discipline de la LFP a rendu sa décision jeudi soir. Et elle soulève une question légitime : où est la justice ?

La justice sportive est-elle trop clémente avec Doukouré ?

Le tacle, commis à la 67e minute, était d'une violence rare. Par-derrière, sans maîtrise, avec vitesse et intensité. Le pied droit de Fofana s'est retrouvé bloqué entre les jambes de Doukouré et a clairement tourné. La VAR est intervenue. L'arbitre a transformé le carton jaune initial en rouge direct. La Direction de l'Arbitrage de la FFF a confirmé que le carton rouge était justifié : "Le tacle lancé du joueur strasbourgeois met clairement en danger l'intégrité physique du joueur lyonnais. Ce qui relève d'une faute grossière au sens de la loi 12." Mais quatre matchs seulement pour un geste qui prive Lyon de son ailier pendant trois mois.

D'autres cas montrent que les sanctions peuvent être bien plus lourdes. En 2011, un joueur amateur avait écopé de douze matchs de suspension ferme après avoir cassé le tibia d'un adversaire par un tacle par-derrière. En 2013, le Niçois Valentin Eysseric avait reçu onze matchs après appel pour avoir fracturé la cheville du Stéphanois Jérémy Clément. Le joueur avait même été condamné à un mois de prison avec sursis. Selon le barème disciplinaire de la FFF, une Interruption Temporaire de Travail supérieure à huit jours peut entraîner jusqu'à douze mois de suspension ferme. Malick Fofana sera absent trois mois avec intervention chirurgicale probable. Quatre matchs semblent dérisoires.

Getty Images

Rosenior a fait son mea culpa

Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, avait immédiatement contesté le carton rouge après le match. "Ce carton rouge ne doit jamais être rouge, c'est un carton jaune. L'arbitre a jugé la blessure, pas l'action." Mais deux jours plus tard, il a fait machine arrière. "J'ai réagi à chaud. J'ai eu tort sur le carton rouge. Je m'excuse. J'espère que Malick Fofana se rétablira rapidement." Rosenior a expliqué ne pas connaître les règles de la Ligue 1, habitué au système anglais. Il a défendu Doukouré, affirmant qu'il n'avait pas d'intention malveillante. Mais l'intention importe peu face au résultat.

Doukouré a déjà purgé le premier match mercredi lors de la victoire de Strasbourg contre Auxerre. Il manquera encore les déplacements à Rennes et Lens, ainsi que la réception de Lille. Il pourra rejouer face à Brest le 30 novembre. Pendant ce temps, Malick Fofana entamera sa rééducation, privé de terrain jusqu'à fin janvier au mieux. Lyon devra se passer de son ailier le plus décisif. Quatre matchs pour trois mois. La disproportion est criante. Et elle pose une question de fond sur la cohérence du système disciplinaire français.