Le Real Madrid s’apprête à vivre un été mouvementé. En interne, les certitudes vacillent, les résultats inquiètent et les décisions fortes se préparent. Alors que la saison touche à un moment charnière, une restructuration profonde de l’effectif se dessine dans les coulisses de la Casa Blanca. Plusieurs cadres et éléments secondaires seraient concernés par une politique de ventes assumée. Derrière cette stratégie, une volonté claire : relancer un cycle sportif en bout de souffle. Le mercato du Real Madrid pourrait bien devenir l’un des plus explosifs en Europe.
Mercato, le Real Madrid veut vider son vestiaire
- Getty Images Sport
Une saison sous tension qui pousse le Real Madrid à agir
Le contexte sportif actuel fragilise le Real Madrid. Avant un déplacement crucial à Vitoria face à Alavés ce dimanche (21h), les Merengues (2es, 36 pts) savent que la marge d’erreur est désormais inexistante en Liga. Le Barça (1er, 43 pts) a creusé l’écart en tête du classement, et toute contre-performance pourrait avoir des répercussions directes sur la course au titre. Cette pression constante pèse aussi sur l’avenir de Xabi Alonso, dont la situation sur le banc du Real Madrid apparaît de plus en plus précaire.
En interne, toutefois, le diagnostic dépasse largement la question de l’entraîneur. Les dirigeants du Real Madrid reconnaissent que l’effectif actuel présente des déséquilibres structurels. Avec seulement deux victoires sur les huit derniers matchs, le club paie une construction jugée imparfaite. Cette prise de conscience alimente l’idée d’un grand ménage estival, devenu quasiment inévitable pour relancer la dynamique sportive du Real Madrid.
- AFP
Le Real Madrid veut se débarrasser de huit joueurs
Selon les informations relayées par Defensa Central et reprises par Foot Mercato, le Real Madrid envisagerait de placer jusqu’à huit joueurs sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival. Cette stratégie viserait à la fois des éléments jugés insuffisants et des profils non indispensables susceptibles de générer des revenus importants. Le Real Madrid souhaite ainsi dégager des marges financières tout en allégeant un vestiaire devenu trop dense.
Parmi les premiers concernés figurent Andriy Lunin, doublure au poste de gardien, ainsi que les latéraux Ferland Mendy et Fran Garcia, désormais devancés dans la hiérarchie par Alvaro Carrerras. Le Real Madrid serait également ouvert à des offres pour Dani Ceballos et Brahim Diaz. Plus surprenant, Eduardo Camavinga serait, lui aussi, considéré comme transférable, preuve que le Real Madrid n’exclut aucun scénario pour rééquilibrer son effectif.
- Getty Images Sport
Le Real veut changer le visage de son attaque
Le secteur offensif n’échapperait pas non plus à cette refonte. Toujours selon les mêmes sources, le Real Madrid envisagerait de se séparer de Gonzalo Garcia, mais surtout de Rodrygo Goes. L’international brésilien, dont la valeur marchande reste élevée, pourrait permettre au club de réaliser une opération financière majeure. Une vente qui s’inscrirait pleinement dans la logique de reconstruction voulue par le Real Madrid.
En parallèle, la direction madrilène devra gérer les dossiers des joueurs en fin de contrat. David Alaba et Antonio Rüdiger arrivent à un tournant de leur aventure au Real Madrid, sans garantie de prolongation. À cela s’ajoute le cas Vinicius Junior, dont la situation contractuelle continue d’alimenter l’actualité quotidienne du club. Autant de dossiers qui renforcent l’idée d’un été décisif pour le Real Madrid.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid face à un tournant stratégique
En misant sur un dégraissage massif, le Real Madrid assume une rupture avec une partie de son effectif actuel. L’objectif est de libérer de l’espace sportif et économique pour attirer de nouveaux profils capables de relancer un projet en perte de vitesse. Cette stratégie traduit une volonté forte de reprendre le contrôle après une saison jugée décevante.
Reste désormais à savoir jusqu’où ira le Real Madrid dans cette opération de nettoyage. Entre ventes stratégiques, fins de contrat et incertitudes autour de plusieurs cadres, le prochain mercato s’annonce déterminant. Une chose est sûre, le Real Madrid ne compte pas rester immobile et prépare déjà les bases d’un nouveau cycle, quitte à bouleverser profondément son vestiaire.