Mercato, le Real Madrid veut vider son vestiaire

Selon les informations relayées par Defensa Central et reprises par Foot Mercato, le Real Madrid envisagerait de placer jusqu’à huit joueurs sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival. Cette stratégie viserait à la fois des éléments jugés insuffisants et des profils non indispensables susceptibles de générer des revenus importants. Le Real Madrid souhaite ainsi dégager des marges financières tout en allégeant un vestiaire devenu trop dense.

Parmi les premiers concernés figurent Andriy Lunin, doublure au poste de gardien, ainsi que les latéraux Ferland Mendy et Fran Garcia, désormais devancés dans la hiérarchie par Alvaro Carrerras. Le Real Madrid serait également ouvert à des offres pour Dani Ceballos et Brahim Diaz. Plus surprenant, Eduardo Camavinga serait, lui aussi, considéré comme transférable, preuve que le Real Madrid n’exclut aucun scénario pour rééquilibrer son effectif.