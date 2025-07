Rodrygo et le Real Madrid, c’est fini !

Le Real Madrid prépare un été mouvementé. Pour ce faire, la Maison Blanche vient de prendre une décision choquante pour l’avenir de Rodrygo.

Clap de fin au Bernabéu. Rien ne sera plus pareil entre Rodrygo et la Maison Blanche. Au lendemain de la lourde gifle reçue face au PSG (4-0) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le message du Real Madrid est sans équivoque : l’ailier brésilien ne figure plus dans les plans.

Le Real pousse Rodrygo vers la sortie

Comme le révèle Marca, ce jeudi, la direction madrilène a tranché. Rodrygo Goes est invité à se trouver un nouveau club cet été. L’avenir du joueur de 24 ans s’écrira loin de Madrid, probablement en Premier League. Arsenal serait sur le coup, tout comme Manchester City. Des rumeurs ont aussi évoqué un intérêt du PSG depuis quelques semaines voire mois.

Le Real viserait un transfert autour de 100 millions d’euros. Le mercato ne fait que commencer.