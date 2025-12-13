La pression n’a jamais été aussi forte autour du banc du Real Madrid. En quelques jours, les défaites se sont accumulées, la colère du Bernabéu s’est exprimée et les rumeurs se sont emballées. Au centre de la tempête, Xabi Alonso voit son avenir questionné avec insistance. Pourtant, à la veille d’un déplacement crucial en Liga sur la pelouse du Deportivo Alavés, l’entraîneur madrilène a choisi de sortir du silence. Un discours ferme, assumé, qui éclaire autant la situation sportive que la relation avec sa direction.
Real Madrid, la sortie cinglante de Xabi Alonso sur son avenir
Xabi Alonso maintenu par le Real Madrid…pour l’instant ?
Le contexte s’est brutalement assombri pour Xabi Alonso ces derniers jours. Battu par le Celta de Vigo (0-2) en Liga le week-end dernier, le Real Madrid a ensuite concédé un nouveau revers face à Manchester City (1-2) en Ligue des Champions. Cette défaite européenne a provoqué la colère des supporters madrilènes au stade Santiago-Bernabéu, ravivant immédiatement les interrogations sur l’avenir de Xabi Alonso. Certains médias ont même évoqué un possible licenciement dans les heures suivant la rencontre face aux Anglais.
Malgré ce climat électrique, la situation de Xabi Alonso n’a pas basculé. En date du 13 décembre 2025, l’entraîneur est toujours en poste et dirigera le Real Madrid lors du déplacement à Alavés, ce dimanche, pour le compte de la 16e journée de Liga. Présent en conférence de presse, Xabi Alonso a tenu à clarifier sa position, assurant bénéficier du soutien total de sa hiérarchie. « Nous avons toujours été en communication constante avec le président (Florentino Pérez), José Ángel (Sanchez) et d’autres membres du club. Nous avançons tous ensemble dans un esprit de responsabilité et de bon sens », a-t-il affirmé, avant d’écarter l’idée d’un traumatisme durable après la défaite en C1.
Xabi Alonso assume la pression au Real Madrid
Dans la continuité de son discours, Xabi Alonso a également insisté sur sa capacité à analyser la situation avec lucidité. Dans les propos rapportés par Foot Mercato, le technicien espagnol a refusé de dramatiser le revers contre Manchester City, déclarant : « Nous avons fait beaucoup de choses bien. Nous avons analysé ce qui s’est passé. C’est du passé, mais nous avons des éléments positifs dont nous aurons besoin à l’avenir. Et l’avenir très proche, c’est demain. » Une prise de parole qui traduit une volonté claire de se projeter rapidement vers l’échéance suivante.
Interrogé sur l’environnement parfois étouffant du Real Madrid, Xabi Alonso a montré qu’il était préparé à ce niveau d’exigence. L’ancien coach du Bayer Leverkusen a expliqué : « Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Rien de ce qui peut arriver ne me surprend », avant d’élargir son propos sur la culture du football espagnol. « Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Et dans le football espagnol, vous avez peut-être la mémoire courte, mais je crois qu’il y a eu deux licenciements jusqu’à présent. Et il y en a eu d’autres dans le passé. Je me trompe peut-être, mais j’ai l’impression que le football est exigeant et qu’il y a eu plus de licenciements à ce stade. »
Xabi Alonso revendique le soutien de son vestiaire
Au-delà de sa situation personnelle, Xabi Alonso a tenu à rassurer sur l’état d’esprit du vestiaire madrilène. L’entraîneur du Real Madrid estime pouvoir s’appuyer sur un groupe soudé malgré les turbulences. « J’ai toujours senti que les relations étaient bonnes et que nous étions tous sur la même longueur d’onde », a-t-il assuré, soulignant l’engagement de ses joueurs dans cette période délicate.
Enfin, Xabi Alonso a replacé le déplacement à Alavés (dimanche, 21h) dans un contexte stratégique, à quelques jours de la trêve. Il a conclu avec fermeté : « Nous avons suffisamment de forces pour aligner onze joueurs du Real Madrid qui donneront tout. C’est un match important. Il arrive à un moment crucial avant la trêve. Les onze joueurs qui seront sur le terrain donneront le meilleur d’eux-mêmes. » Un discours fort, mais dont l’issue dépendra désormais du terrain, puisqu’un nouveau faux pas pourrait, cette fois, réellement compromettre l’avenir de Xabi Alonso sur le banc de la Casa Blanca.