Real Madrid, la sortie cinglante de Xabi Alonso sur son avenir

Dans la continuité de son discours, Xabi Alonso a également insisté sur sa capacité à analyser la situation avec lucidité. Dans les propos rapportés par Foot Mercato, le technicien espagnol a refusé de dramatiser le revers contre Manchester City, déclarant : « Nous avons fait beaucoup de choses bien. Nous avons analysé ce qui s’est passé. C’est du passé, mais nous avons des éléments positifs dont nous aurons besoin à l’avenir. Et l’avenir très proche, c’est demain. » Une prise de parole qui traduit une volonté claire de se projeter rapidement vers l’échéance suivante.

Interrogé sur l’environnement parfois étouffant du Real Madrid, Xabi Alonso a montré qu’il était préparé à ce niveau d’exigence. L’ancien coach du Bayer Leverkusen a expliqué : « Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Rien de ce qui peut arriver ne me surprend », avant d’élargir son propos sur la culture du football espagnol. « Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Et dans le football espagnol, vous avez peut-être la mémoire courte, mais je crois qu’il y a eu deux licenciements jusqu’à présent. Et il y en a eu d’autres dans le passé. Je me trompe peut-être, mais j’ai l’impression que le football est exigeant et qu’il y a eu plus de licenciements à ce stade. »