Alavés - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est bien plus qu'un match, c'est un référendum. Ce dimanche après-midi à Mendizorrotza, Xabi Alonso ne joue pas seulement pour trois points, mais pour son avenir sur le banc du Real Madrid. Après deux défaites traumatisantes à domicile (Celta Vigo, Manchester City) et la perte du leadership au profit du Barça, l'entraîneur basque est au bord du précipice. La direction lui aurait fixé un ultimatum de trois matchs pour sauver sa tête avant la trêve.

Un vestiaire au bord de l'implosion

Le problème n'est pas que sportif, il est politique. La méthode Alonso, jugée trop rigide et dictatoriale, a braqué les cadres du vestiaire. Les tensions avec Vinicius Jr, Jude Bellingham et Federico Valverde sont désormais de notoriété publique. Dans ce climat délétère, où les stars réclament plus de liberté, le coach devra prouver qu'il a encore la main sur son groupe, décimé par les blessures en défense (aucun latéral de métier disponible).

Getty Images

Mbappé, le dernier fidèle ?

Dans cette tempête, Xabi Alonso s'accroche à une bouée de sauvetage : Kylian Mbappé. De retour de blessure, le meilleur buteur de la Liga (16 buts) sera bien présent. Le Français, qui a souvent sauvé les apparences cette saison, porte sur ses épaules les espoirs d'un entraîneur de plus en plus isolé. Sa connexion avec un Vinicius, toujours pas au point, sera la clé du match.

Alavés, le piège basque idéal

Le décor de ce drame annoncé ? Le stade de Mendizorrotza, où Alavés se montre solide cette saison (seulement deux défaites). Si l'histoire récente plaide pour le Real (sept victoires consécutives), les Basques, revigorés par leur succès contre la Real Sociedad, sentent l'odeur du sang. Face à une bête blessée et divisée, ils rêvent d'être ceux qui porteront le coup de grâce à l'ère Alonso.

Sur quelle chaine suivre le match Deportivo Alaves - Real Madrid ?

La rencontre entre le Deportivo Alaves et le Real Madrid sera à suivre ce dimanche 14 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Deportivo Alaves - Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Mendizorroza

La rencontre entre le Deportivo Alaves et le Real Madrid aura lieu ce dimanche 14 décembre à partir de 21h00, heure française, à l'Estadio Mendizorrotza.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Deportivo Alaves

Alavés abordera la réception du Real Madrid avec un groupe globalement stable, malgré deux absences confirmées. Le défenseur Nikola Maras est toujours indisponible en raison d’une blessure au genou, tandis que Facundo Garcés est suspendu et manquera également ce rendez-vous. Une incertitude demeure autour de Jon Guridi, touché au genou, dont la participation sera évaluée jusqu’au dernier moment.

En dehors de ces cas, l’effectif est en bonne santé et Luis García Plaza pourrait être tenté de reconduire le onze qui a livré une prestation aboutie face à la Real Sociedad lors de la précédente journée. La solidité collective affichée plaide en faveur de la continuité.

Sur le plan offensif, Lucas Boyé devrait une nouvelle fois être titularisé en pointe. L’attaquant argentin compte déjà trois buts cette saison et reste une pièce centrale du dispositif. Denis Suárez, ancien du Barça, est également attendu dans le onze pour apporter sa qualité technique et son expérience dans les zones offensives.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid se présentera à Mendizorroza avec un effectif très amoindri, notamment sur le plan défensif. Carlo Ancelotti devra composer sans Dani Carvajal (genou), Ferland Mendy (muscle), Trent Alexander-Arnold (cuisse), Éder Militão (ischio-jambiers), ainsi qu’Endrick, Fran García et Álvaro Carreras, tous suspendus. Une hécatombe qui limite fortement les options dans les couloirs et en charnière.

Plusieurs cadres restent également incertains. Eduardo Camavinga (cheville), David Alaba (muscle), Dean Huijsen (gêne musculaire) et Kylian Mbappé (genou) devront être évalués jusqu’au dernier moment. Huijsen a repris l’entraînement vendredi et pourrait postuler, mais le staff se montre prudent. Mbappé, absent contre Manchester City en milieu de semaine, ne sera pas aligné au moindre risque.

Dans ce contexte, Jude Bellingham pourrait évoluer en soutien d’un duo offensif Rodrygo – Vinicius Junior. En défense, Raul Asencio est pressenti pour dépanner au poste de latéral gauche, symbole des bricolages imposés à un Real Madrid contraint de s’adapter avant ce déplacement piégeux.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement