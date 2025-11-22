Vinicius Junior finalement prolongé ? Le contrepied parfait du Real Madrid

Le dossier Vinicius Junior a été maintes fois repoussé, mis de côté ou abordé timidement par les dirigeants de la Casa Blanca. Pourtant, selon les informations de AS ce samedi, Vinicius Junior et le Real Madrid ont décidé de poursuivre l’aventure encore quelques années ensemble.

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, voit désormais l’urgence de finaliser cet engagement. Le club espagnol, qui considère l’attaquant comme un élément essentiel de son projet sportif et marketing, ne souhaite pas risquer un départ libre à l’issue de son contrat actuel. Les discussions récentes seraient positives et la conclusion d’un accord définitif semble se profiler, rassurant ainsi les supporters et le staff madrilène.