Le feuilleton Vinicius Junior semble toucher à sa fin. Alors que ces derniers mois ont été marqués par des discussions difficiles et des offres venues d’Arabie saoudite, le Real Madrid et son attaquant brésilien s’apprêtent à sceller un accord de prolongation. La star de 25 ans, pilier de l’effectif madrilène, pourrait ainsi rester encore plusieurs saisons dans la capitale espagnole, offrant au club stabilité et continuité.
Vinicius Junior finalement prolongé ? Le contrepied parfait du Real Madrid
- Getty Images
Un accord imminent après des mois de tractations
Le dossier Vinicius Junior a été maintes fois repoussé, mis de côté ou abordé timidement par les dirigeants de la Casa Blanca. Pourtant, selon les informations de AS ce samedi, Vinicius Junior et le Real Madrid ont décidé de poursuivre l’aventure encore quelques années ensemble.
Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, voit désormais l’urgence de finaliser cet engagement. Le club espagnol, qui considère l’attaquant comme un élément essentiel de son projet sportif et marketing, ne souhaite pas risquer un départ libre à l’issue de son contrat actuel. Les discussions récentes seraient positives et la conclusion d’un accord définitif semble se profiler, rassurant ainsi les supporters et le staff madrilène.
- (C)Getty Images
Vinicius, un atout majeur et un ambassadeur du club
À 25 ans, Vinicius Junior est déjà une figure incontournable du Real Madrid. La Casa Blanca considère l’attaquant brésilien comme un atout précieux, en plus d’être l’un de ses ambassadeurs. Sa septième saison au club en témoigne : malgré son jeune âge, il fait partie intégrante de la structure et comprend son rôle au sein de l’équipe et de l’image du club à l’international.
Cette prolongation, si elle se confirme, permettra au Real de sécuriser un joueur capable d’influencer les matchs majeurs et de représenter l’institution au-delà du terrain, un aspect non négligeable pour la direction madrilène.
- Getty/GOAL
Des tensions passées, une relation désormais apaisée
La question de la prolongation a longtemps été un sujet sensible. Il y a plusieurs mois, notamment en 2024, alors que Vinicius venait de contribuer au succès européen du Real Madrid, le dossier avait été évoqué sans aboutir. L’échec au Ballon d’Or et les tensions autour de son rôle ont également compliqué la situation. L’hiver dernier, le joueur était de nouveau proche d’un accord, mais le dossier n’avait pas été finalisé, le joueur réclamant un salaire au niveau de Kylian Mbappé, nouveau leader du Real.
À cela s’ajoutait une relation difficile avec Xabi Alonso, depuis la prise de fonctions du technicien cet été. Aujourd’hui, la relation compliquée avec Xabi Alonso depuis l’arrivée de l’entraîneur cet été n’a pas arrangé les choses mais désormais tout est apaisé entre les deux hommes. Vinicius sait qu’une prolongation mettrait un terme aux rumeurs et aux spéculations des derniers mois.
- Getty
Le PSG, l’Arabie saoudite et les offres XXL
Pendant ce temps, le championnat saoudien cherchait à attirer la star brésilienne en tant que figure emblématique. Des propositions colossales ont circulé, dont un contrat estimé à un milliard d’euros sur cinq ans et une offre directe de 100 M€ pour le Real Madrid. Le PSG est aussi cité comme prétendant sérieux du Brésilien. Malgré ces tentations, le joueur semble privilégier la stabilité et la continuité au sein du club qui l’a révélé à l’Europe.
Finaliser ce contrat serait un signal fort : Vinicius reste fidèle au Real et le club sécurise son avenir sportif et marketing pour les prochaines saisons.