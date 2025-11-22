Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images
Patrick Tchanhoun

Vinicius Junior finalement prolongé ? Le contrepied parfait du Real Madrid

Après des mois de rumeurs et de tensions, Vinicius Junior pourrait enfin prolonger avec le Real Madrid, un soulagement pour le club.

Le feuilleton Vinicius Junior semble toucher à sa fin. Alors que ces derniers mois ont été marqués par des discussions difficiles et des offres venues d’Arabie saoudite, le Real Madrid et son attaquant brésilien s’apprêtent à sceller un accord de prolongation. La star de 25 ans, pilier de l’effectif madrilène, pourrait ainsi rester encore plusieurs saisons dans la capitale espagnole, offrant au club stabilité et continuité.

LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA