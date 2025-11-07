Real Madrid, l'énorme rebondissement pour Antonio Rudiger

Leader de la Liga mais battu cette semaine par Liverpool (1-0) en Ligue des Champions, le Real Madrid traverse une période agitée. Outre la défaite, le club madrilène doit gérer les cas contractuels de David Alaba et Antonio Rudiger, tous deux en fin de contrat en juin prochain. Si le club a d’abord exploré le marché des défenseurs centraux pour préparer leur succession, un nouveau scénario se dessine désormais.

Malgré une blessure à l’ischio qui l’éloigne des terrains depuis près de deux mois, Antonio Rüdiger reste un acteur clé du vestiaire madrilène. Sa voix porte, son leadership est reconnu, et son implication ne faiblit pas. Interrogé récemment, le défenseur allemand s’est confié sur sa situation : « Il n’y a rien que je déteste plus qu’être blessé. Je serai bientôt de retour. J’avais besoin de ce temps, car la préparation après la Coupe du Monde des Clubs a été très courte. J’ai vraiment hâte de revenir. J’avais besoin de ce temps pour déconnecter, mentalement et physiquement. Je suis heureux d’être de retour. »