Mercato : Le Real Madrid fait de deux Français ses priorités

Deux champions d’Europe dans le viseur, un plan à 130 M€ : Madrid avance masqué… mais n’a jamais été aussi près de frapper fort.

Le Real Madrid prêt à faire sauter la banque pour renforcer sa défense. Alors que la saison passée a laissé des traces, notamment dans son arrière-garde, le Real Madrid prépare un été bouillant. Les blessures ont fragilisé une ligne défensive qui, jusqu’ici, paraissait solide. Entre méformes et absences, la Casa Blanca ne veut plus revivre les mêmes tourments. Le club s’active donc, et vise deux profils bien précis, notamment des protégés de Didier Deschamps en équipe de France.