Konaté au Real Madrid, c'est validé

Le Real Madrid pourrait franchir une étape décisive dans sa recherche d'un nouveau défenseur central cet été, après une élimination préjudiciable de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Les Merengues ont été éliminés de la compétition en demi-finale après une défaite cuisante 4-0 contre le PSG, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA.





Les joueurs de Xabi Alonso ont été dominés dans le New Jersey, et les défenseurs Raul Asencio et Antonio Rudiger ont été responsables des deux premiers buts.

L'article continue ci-dessous





Le PSG menait 2-0 après dix minutes de jeu, Asencio ayant une nouvelle fois montré ses limites et Rudiger n'ayant pas réussi à se remettre d'une erreur qui a permis à Ousmane Dembélé de marquer.





Le club s'inquiète de plus en plus de la capacité de Rudiger à continuer à jouer au plus haut niveau et pourrait recruter un autre défenseur.





Les débuts prometteurs de Dean Huijsen au sein du club sont encourageants, mais aux côtés de Trent Alexander-Arnold – et potentiellement Alvaro Carreras – le Real Madrid pourrait disposer d'une nouvelle défense à quatre la saison prochaine.





Eder Militao est en passe de retrouver sa forme physique, mais le Real Madrid reste fermement intéressé par la star de Liverpool Ibrahima Konate.





Konate est en pourparlers avec Anfield depuis le début de l'année 2025, son contrat actuel expirant à la fin de la saison 2025/26, et la direction du club souhaite trouver une solution avant le début de la nouvelle saison, mi-août.





Liverpool est déterminé à éviter une situation où Konaté partirait gratuitement en 2026, à la suite du chaos contractuel qui a entouré Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah plus tôt cette année.





Konaté est ouvert à l'idée de rester, mais l'international français demande des conditions meilleures que celles qui lui ont été proposées, et Liverpool pourrait se retirer.





Toutes les parties sont ouvertes à un transfert cet été, et selon Marca, Liverpool aurait désormais accepté le départ de Konate, le Real Madrid étant le seul club qui l'intéresse.





Konate pourrait coûter environ 35 millions de livres sterling au Real Madrid en raison de son conflit contractuel.