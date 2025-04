Real Madrid : Les premières nouvelles de Camavinga et Alaba, blessés

C. Ancelotti

Coup dur à Madrid avant le Clasico ! Alaba et Camavinga pourraient manquer la finale tant attendue contre le Barça. Voici les dernières infos.

La tension monte à quelques jours du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Déjà confronté à un calendrier étouffant et à des absences importantes, Carlo Ancelotti doit désormais gérer deux nouveaux coups durs qui pourraient fortement peser dans la balance samedi soir.

Double alerte au Real, une défense décimée pour le Clasico

Lors du déplacement victorieux sur la pelouse de Getafe (0-1), mercredi soir, le Real Madrid a vu David Alaba et Eduardo Camavinga quitter la pelouse sur blessure. À la mi-temps, gêné à la jambe gauche, Alaba a dû céder sa place, laissant Camavinga entrer pour le remplacer. Mais le Français n’a pas terminé la rencontre non plus. Touché à l’adducteur gauche, il a quitté ses partenaires en fin de match.

« Camavinga passera des examens jeudi, mais il a un problème musculaire comme Alaba. Ça va être difficile de les imaginer sur le terrain samedi », a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Les deux joueurs passeront des examens ce jeudi pour déterminer la gravité exacte de leurs blessures. En attendant, seul Fran García reste disponible pour occuper le couloir gauche de la défense, avec pour mission de contenir Lamine Yamal samedi en finale. Le Real Madrid devra donc jongler entre incertitudes médicales et préparation express pour un match décisif dans la saison.