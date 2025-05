Saliba au Real Madrid, la vérité éclate

Le Real Madrid devrait recruter trois défenseurs cet été, mais d'autres projets concernant la défense devraient être développés

Un autre défenseur central est recherché, David Alaba et Antonio Rudiger étant en fin de carrière. À ce stade, le Real Madrid se tourne vers la Premier League pour le remplacer.

Ibrahima Konaté (Liverpool) susciterait un vif intérêt de la part du Real Madrid, qui s'intéresse également à son coéquipier international, William Saliba. Le défenseur d'Arsenal est une cible de choix pour les Merengues, qui devraient envisager un transfert en 2026 s'il est disponible.

Mais les chances sont minces. Saliba ne disposerait que d'un an de contrat en 2026, ce qui signifie que le Real Madrid pourrait avoir une chance de le recruter à un prix réduit, mais cette opportunité ne semble pas se présenter. En effet, Just Arsenal a rapporté que des négociations contractuelles étaient en cours entre Saliba et Arsenal, et qu'elles progresseraient bien. De ce fait, le club de Premier League est confiant quant à la conclusion d'un accord dans les semaines à venir.

L'article continue ci-dessous

À ce stade, il semble beaucoup plus probable que Konaté soit plus accessible au Real Madrid. Sa propre situation contractuelle à Liverpool est beaucoup plus incertaine, les négociations étant actuellement au point mort. Cependant, tant qu'un accord n'aura pas été trouvé entre Saliba et Arsenal, il existe encore une possibilité de ce côté-là.

Il reste à voir qui le Real Madrid recrutera pour remplacer Alaba/Rudiger, mais il est clair que le choix se portera sur le joueur en 2026. Pour l'instant, les deux joueurs actuels devraient rester au Santiago Bernabéu pour la saison 2025-26.