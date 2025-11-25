Mercato : le PSG veut refaire une Kvaratskhelia, c’est chaud !

Cette fenêtre hivernale ne tourne pas uniquement autour des millions qu’on pourrait investir. Le club a également mis en avant une volonté claire : revoir la place accordée aux jeunes formés au PSG. La célébration des 50 ans du centre de formation a servi de cadre à une prise de parole essentielle de Luis Campos. Le Portugais a profité de ce moment pour exposer une vision ambitieuse concernant les titis. Une vision structurée, directe, qui veut reconnecter la formation à l’équipe première.

Le directeur sportif n’en fait plus un simple souhait. Pour lui, c’est une obligation : créer un chemin solide entre les jeunes et le groupe pro. Il l’explique avec franchise :

« L’intégration des jeunes, on est plus proche ici. On a un escalier, les joueurs montent. Et moi, je descends aussi pour faire des réunions », affirme-t-il.

Derrière ces mots se cache une volonté de casser les distances internes, de créer une unité de travail et de préparer les titis à la pression immédiate du haut niveau.