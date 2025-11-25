Le Paris Saint-Germain aborde l’hiver avec une stratégie qui oscille entre retenue et préparation silencieuse d’un possible coup d’éclat. Rien n’indique que le club se jettera sur toutes les rumeurs venues d’Europe, mais l’idée d’une opération massive, si elle fait écho aux besoins de Luis Enrique, reste dans un coin de la tête des décideurs. La première moitié de saison, globalement solide malgré les blessures et la fatigue accumulée, a donné autant d’espoir que de signaux d’alerte. Ce contexte particulier pousse les supporters à attendre des renforts, tandis que Luis Campos et l’entraîneur espagnol misent encore sur la cohésion d’un groupe qui arrive à bout de souffle. Derrière cette apparente prudence se cache pourtant un précédent lourd de sens : celui de Khvicha Kvaratskhelia.
Mercato : le PSG veut refaire une Kvaratskhelia, c’est chaud !
- AFP
Un premier bilan contrasté, mais une équipe qui tient
Le PSG avance en tête du championnat, même si certains succès ont parfois relevé du bras de fer arraché en fin de rencontre. Malgré ces matchs tendus, Paris domine toujours la Ligue 1. En Ligue des champions, le club a navigué entre belles démonstrations et soirées moins inspirées. Leverkusen (2-7) et Barcelone (1-2) ont subi la force parisienne, mais l’OM (1-0) et le Bayern Munich (1-2) ont rappelé que cet effectif manque d’oxygène dès que plusieurs cadres tombent.
Les blessures s’accumulent. Les joueurs parlent d’un calendrier étouffant, avec une saison précédente éreintante suivie d’un été trop chargé. En interne, Campos et Enrique restent calmes. Ils veulent continuer avec leur groupe, convaincus qu’il peut rééditer une saison du même calibre que la dernière. Les fans, eux, aimeraient souffler un peu et voient l’hiver comme un moment clé pour rééquilibrer un effectif qui tire de plus en plus sur la corde.
- Getty Images Sport
Paris prêt à refaire un « coup Kvaratskhelia »
Selon L’Équipe, le PSG reste vigilant sur tout ce qui pourrait surgir sur le marché. L’exemple de l’hiver 2025 demeure dans tous les esprits : Paris avait déboursé 70 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia, arraché à Naples. Le Géorgien a rapidement conquis Luis Enrique, qui en a fait un titulaire incontestable.
Ce précédent crée une atmosphère particulière. Le PSG ne veut pas agir par précipitation, mais si un talent capable de transformer l’équipe se présente, l’état-major n’hésitera pas à dégainer. Aujourd’hui, aucun nom ne circule. Rien ne filtre. Pourtant, à un mois de l’ouverture du mercato, les signaux montrent que Paris ne s’interdit rien. On surveille, on anticipe, on attend l’ouverture d’une brèche.
- Getty Images
Le chantier majeur : les titis doivent monter en puissance
Cette fenêtre hivernale ne tourne pas uniquement autour des millions qu’on pourrait investir. Le club a également mis en avant une volonté claire : revoir la place accordée aux jeunes formés au PSG. La célébration des 50 ans du centre de formation a servi de cadre à une prise de parole essentielle de Luis Campos. Le Portugais a profité de ce moment pour exposer une vision ambitieuse concernant les titis. Une vision structurée, directe, qui veut reconnecter la formation à l’équipe première.
Le directeur sportif n’en fait plus un simple souhait. Pour lui, c’est une obligation : créer un chemin solide entre les jeunes et le groupe pro. Il l’explique avec franchise :
« L’intégration des jeunes, on est plus proche ici. On a un escalier, les joueurs montent. Et moi, je descends aussi pour faire des réunions », affirme-t-il.
Derrière ces mots se cache une volonté de casser les distances internes, de créer une unité de travail et de préparer les titis à la pression immédiate du haut niveau.
- Getty Images Sport
Une réunion fondatrice avec Luis Enrique
Le point central de cette nouvelle dynamique reste une rencontre d’exception : deux heures d’échange entre Luis Enrique et les entraîneurs du centre. Campos parle de ce moment comme d’un tournant. Il le décrit même comme « le meilleur moment » depuis son arrivée au PSG.
Le directeur sportif raconte que l’entraîneur espagnol a pris le temps de détailler son fonctionnement : « […] Luis Enrique pouvait exposer ses principes de jeu », rapporte Campos.
Un peu plus tard, Enrique clarifie lui-même : « Je ne vous donne pas des idées d’entraînement, comment jouer… Je vous explique ma méthode de travail ».
Ces paroles posent les bases d’une cohérence globale : faire comprendre aux formateurs ce que l’entraîneur attend, pour que les jeunes arrivent chez les pros sans rupture de rythme ni d’intentions. Cette démarche, simple en apparence, pourrait changer la trajectoire de nombreux titis.