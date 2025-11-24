Ligue 1, Luis Campos révèle le plan du PSG pour ses titis

Lors des 50 ans du centre de formation du PSG lundi, Luis Campos a pris la parole pour rappeler le sens historique de cette structure devenue essentielle dans l’identité du club. Aux côtés de Yohan Cabaye et Sabrina Delannoy, Luis Campos a insisté sur la continuité entre les générations et sur les valeurs humaines transmises. « J’aimerais remercier les personnes qui ont passé ces 50 ans au centre. Moi j’ai profité depuis le premier de ça », a déclaré Luis Campos, évoquant notamment Presnel Kimpembe comme un modèle emblématique de réussite. Pour lui, cet exemple illustre parfaitement l’esprit que le club souhaite maintenir.

Les propos de Luis Campos se sont ensuite tournés vers l’avenir et la nécessité d’approfondir le lien entre la formation et l’équipe professionnelle. Pour le Portugais, rapprocher les deux univers n’est plus une simple intention, mais un impératif structurel. « L’intégration des jeunes, on est plus proche ici. On a un escalier, les joueurs montent. Et moi, je descends aussi pour faire des réunions », explique Luis Campos. À ses yeux, l’objectif est clair : préparer les titis à répondre immédiatement aux exigences des pros en créant une continuité forte dans les méthodes et dans l’accompagnement.