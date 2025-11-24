Ligue 1, Luis Campos révèle le plan du PSG pour ses titis

En célébrant un demi-siècle de formation, le Paris Saint-Germain s’est offert bien plus qu’un anniversaire : une mise au point stratégique portée par Luis Campos, déterminé à redéfinir l’avenir des titis parisiens. Derrière un discours dense, lucide et parfois tranchant, le directeur sportif du PSG expose une vision qui engage profondément le club, de la formation à l’équipe première. Entre héritage, méthode et ambitions pour les années à venir, le dirigeant portugais dévoile enfin ce que le club prépare pour ses jeunes talents, dessinant les contours d’un projet qui pourrait transformer durablement l’institution.
Luis Campos, gardien de l’héritage du centre de formation du PSG
Lors des 50 ans du centre de formation du PSG lundi, Luis Campos a pris la parole pour rappeler le sens historique de cette structure devenue essentielle dans l’identité du club. Aux côtés de Yohan Cabaye et Sabrina Delannoy, Luis Campos a insisté sur la continuité entre les générations et sur les valeurs humaines transmises. « J’aimerais remercier les personnes qui ont passé ces 50 ans au centre. Moi j’ai profité depuis le premier de ça », a déclaré Luis Campos, évoquant notamment Presnel Kimpembe comme un modèle emblématique de réussite. Pour lui, cet exemple illustre parfaitement l’esprit que le club souhaite maintenir.
Les propos de Luis Campos se sont ensuite tournés vers l’avenir et la nécessité d’approfondir le lien entre la formation et l’équipe professionnelle. Pour le Portugais, rapprocher les deux univers n’est plus une simple intention, mais un impératif structurel. « L’intégration des jeunes, on est plus proche ici. On a un escalier, les joueurs montent. Et moi, je descends aussi pour faire des réunions », explique Luis Campos. À ses yeux, l’objectif est clair : préparer les titis à répondre immédiatement aux exigences des pros en créant une continuité forte dans les méthodes et dans l’accompagnement.
Luis Campos détaille la méthode partagée avec Luis Enrique
Un moment clé de la journée a été révélé par Luis Campos : une réunion de deux heures entre Luis Enrique et les entraîneurs de jeunes. Cet échange, que le directeur sportif du PSG qualifie de « meilleur moment » depuis son arrivée, marque selon lui une étape déterminante. « La première chose d’importante que l’on a créée ici : c’est l’opportunité de tous les entraîneurs de partager. […] Luis Enrique pouvait exposer ses principes de jeu », souligne Luis Campos dans des propos rapportés par RMC Sport. L’Espagnol y a d’ailleurs précisé : « Je ne vous donne pas des idées d’entraînement, comment jouer… Je vous explique ma méthode de travail. »
Cette transmission directe des principes tactiques est, selon Luis Campos, indispensable à la réussite des titis lorsqu’ils franchissent le palier vers les pros. L’ancien directeur sportif du LOSC insiste sur la cohérence nécessaire afin d’éviter que les jeunes ne soient perdus dans un système trop éloigné de ce qu’ils ont appris. Pour Luis Campos, c’est précisément cette continuité qui permet de comprendre les exigences du haut niveau dès le premier entraînement. Cette cohésion globale, qu’il juge incontournable, constitue un pilier majeur du plan structuré autour de Luis Enrique.
Luis Campos dévoile les astuces pour percer au PSG en tant que titi
Luis Campos a ensuite développé un concept qu’il martèle depuis son arrivée : les trois vitesses qui déterminent la réussite d’un jeune au PSG. Selon le dirigeant parisien, la première est « la vitesse de maturation », citant Warren Zaïre-Emery, physiquement et mentalement en avance dès ses 16 ans. La seconde, explique Luis Campos, est « la vitesse d’adaptation » au moment où le jeune monte « cet escalier » vers les pros. Il rappelle d’ailleurs les propos de Luis Enrique : « Je ne donne pas de cadeau au jeune. C’est une récompense parce qu’ils méritent. »
La dernière vitesse, détaille Luis Campos, est celle de l’opportunité : une fenêtre parfois inattendue, mais décisive dans la carrière d’un titi. Pour lui, une blessure ou une absence peut offrir une chance unique à un jeune préparé au bon moment. Le directeur sportif portugais ajoute qu’il ne recherche pas deux joueurs par poste mais « 14-15 joueurs déjà avec la compétence de jouer au PSG ». Cette stratégie, explique Luis Campos, permet d’intégrer régulièrement « 6-7 joueurs jeunes de notre formation », une politique assumée et consolidée depuis l’arrivée de Luis Enrique.