Mercato : le PSG va s’offrir gratuitement une pépite du Barça

Les rapports entre le Barça et le PSG ne cessent d’alimenter les discussions depuis plusieurs saisons. Qu’il s’agisse de transferts spectaculaires ou de jeunes talents chipés à l’adversaire, les deux clubs cultivent une rivalité devenue presque traditionnelle. Après avoir arraché plusieurs joueurs passés par la Catalogne, Paris pourrait récidiver en attirant Juan Hernandez, considéré comme l’un des meilleurs milieux offensifs de sa génération.

Le jeune Espagnol arrive au terme de son contrat en juin prochain. Malgré les discussions entamées entre ses représentants et les dirigeants blaugrana, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé. Selon les informations du Mundo Deportivo, les négociations seraient même dans l’impasse. C’est dans cette situation incertaine que le PSG a flairé la bonne affaire.