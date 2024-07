Mercato, le PSG dévoile sa nouvelle stratégie

Plus rien ne se passera comme avant au sein du Paris Saint-Germain. Une nouvelle stratégie adoptée pour le mercato.

Contrairement à l’été dernier, le mercato estival du Paris Saint-Germain est beaucoup moins prolifique cette fois-ci. Même si des joueurs sont ciblés, le club de la capitale française n’arrive pas à concrétiser les opérations.

Le PSG a perdu gros

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain n’a bouclé que la signature de Matvey Safonov jusque-là. En dehors du portier russe, aucune autre recrue n’a encore débarqué au Parc des Princes si ce n’est pas les joueurs qui étaient partis en prêt. Dans le sens inverse, le PSG a perdu plusieurs joueurs, qui ont quitté le club cet été, dont le meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé, qui a signé en faveur du Real Madrid.

Getty/X

Ces dernières années, le PSG a perdu de grands noms tels que Zlatan Ibrahimovic, Neymar Jr ou encore Lionel Messi. Des départs qui ont poussé les dirigeants de la formation francilienne à changer de plan pour leur approche mercato, selon les informations rapportées par L’Equipe, ce lundi. Le quotidien sportif français indique par ailleurs que le PSG a perdu plus de 6 millions d’abonnés sur son compte Instagram ces dernières années en raison de ces départs.

L'article continue ci-dessous

Le PSG change de stratégie sur le marché

Alors que le club champion de France recrutait des grands noms ces dernières années, le PSG a jugé bon de faire les choses autrement. Selon L’Equipe, Paris, lors des discussions pour la prise de participation d’Arctos Partners dans le club en décembre dernier, préfère mettre en place désormais un projet moins bling bling et plus basé sur la jeunesse et la formation.

(C)Getty Images

Les cibles du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival montrent que le club de la capitale française veut changer la donne. En ciblant João Neves (19 ans), Nico Williams (22 ans) ou Désiré Doué (19 ans), l’on peut affirmer que le PSG semble s’inscrire dans cette nouvelle stratégie de recrutement de jeunes joueurs, qui pourraient devenir des stars au Parc des Princes.