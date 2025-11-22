Le dossier Dayot Upamecano glisse doucement vers une zone dangereuse pour le Bayern Munich, même si ses dirigeants affirment le contraire. Alors que son contrat file vers son terme, le défenseur français attire les regards, notamment celui du Paris Saint-Germain, prêt à bondir si les négociations traînent encore. Le club bavarois, lui, tente de montrer que tout est sous contrôle. Christoph Freund a même profité d’une prise de parole en conférence de presse pour envoyer un message clair à Paris tout en répétant que le Bayern gère la situation sans trembler. Pourtant, la menace d’un départ libre n’a rien d’anodin.
Mercato - Le Bayern Munich attaque Paris en direct : "le PSG..."
- Getty Images Sport
Upamecano, un dossier qui s’ouvre à Paris
La situation contractuelle de Dayot Upamecano nourrit les conversations depuis des mois. Le défenseur entre dans la dernière ligne droite de son bail et discute d’une prolongation sans que rien ne s’accélère. À mesure que les semaines s’enchaînent, d’autres clubs se rapprochent, flairant un potentiel coup gratuit. Le Real Madrid s’est déjà renseigné. Le Paris Saint-Germain, lui, va plus loin : il imagine clairement une arrivée libre l’été prochain.
Le joueur garde son calme. Il écoute, observe et ne ferme aucune porte. Il peut négocier dès janvier avec qui il veut. Ce détail change tout, car il lui donne la possibilité de comparer, de jauger et, surtout, de faire grimper la valeur de son futur contrat. Lorsque plusieurs géants européens viennent frapper à la porte, le rapport de force s’inverse sans effort.
- Getty Images Sport
Munich affiche un sourire tranquille… en apparence
Au Bayern, la situation devient épineuse. Le club, très attaché à son système salarial, ne peut pas se permettre de dérives qui dérégleraient l’équilibre interne. Upamecano est important, mais il entre dans une catégorie où les limites financières sont assez strictes.
La direction ne le montre pas. Christoph Freund, directeur sportif de l’écurie allemande, s’accroche à une communication posée. Il répond clairement, devant les médias, lorsqu’on l’interroge sur la menace parisienne :
« Nous avons entendu parler de la rumeur PSG. Cela ne nous inquiète pas car nous sommes en bonne voie avec Dayot Upamecano et nous avons notre plan. Bien sûr, nous savons aussi quels contrats expirent ici, et c'est toujours la même chose : le mercato hivernal est sur le point d'ouvrir, et pour les contrats qui expirent en été, il existe une règle qui permet aux joueurs de discuter avec d'autres clubs à partir du 1er janvier. Mais cela ne nous inquiète pas car nous communiquons bien avec nos joueurs et leurs agents », a-t-il rassuré.
Le décor est posé : Munich dit ne pas trembler. Pourtant, l’éventualité d’un départ sans indemnité existe bel et bien. Et si Paris décide d’insister sérieusement, le Bayern devra peut-être hausser le ton ou revoir son offre.
- AFP
Le PSG observe, avance lentement, mais reste prêt
Le Paris Saint-Germain reste à l’affût. Le profil d’Upamecano correspond à ce que veut construire le club : un défenseur habitué au haut niveau, encore jeune, solide dans les duels et déjà aguerri aux rencontres européennes. Le club parisien, qui a engagé une profonde reconstruction depuis l’arrivée de Luis Enrique, cherche à renforcer sa ligne arrière sur un marché où les profils fiables ne sont pas si nombreux.
Trouver un joueur de ce calibre gratuitement représenterait un coup majeur, surtout dans un contexte où Paris veille désormais à éviter les dépenses trop spectaculaires. Le PSG a compris que les fins de contrat offrent des opportunités rares. L’arrivée de Milan Skriniar en 2023 reste un exemple marquant. L’idée de reproduire ce type d’opération séduit forcément.
- Getty Images
Une course discrète mais stratégique jusqu’à janvier
Le mois de janvier devient donc un tournant. Upamecano pourra parler librement. Le Bayern devra accélérer. Le PSG, lui, n’a aucune raison de se précipiter et peut avancer à son rythme.
Ce triangle stratégique - Munich, Paris, et l’entourage du joueur - pourrait déboucher sur un bras de fer à distance. Le Bayern dit qu’il maîtrise tout. Paris écoute mais ne s’arrête pas. Et Upamecano, lui, se retrouve au centre d’une bataille silencieuse qui pourrait faire basculer sa carrière. Le Real aussi reste à l’affût pour le défenseur français. Le joueur aurait même envisagé un transfert à la Maison Blanche.
Si le Bayern échoue à sécuriser sa prolongation, le club pourrait tomber de haut. Car perdre un cadre pour zéro euro n’a rien d’un simple détail dans le football moderne.