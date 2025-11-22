Mercato - Le Bayern Munich attaque Paris en direct : "le PSG..."

Au Bayern, la situation devient épineuse. Le club, très attaché à son système salarial, ne peut pas se permettre de dérives qui dérégleraient l’équilibre interne. Upamecano est important, mais il entre dans une catégorie où les limites financières sont assez strictes.

La direction ne le montre pas. Christoph Freund, directeur sportif de l’écurie allemande, s’accroche à une communication posée. Il répond clairement, devant les médias, lorsqu’on l’interroge sur la menace parisienne :

« Nous avons entendu parler de la rumeur PSG. Cela ne nous inquiète pas car nous sommes en bonne voie avec Dayot Upamecano et nous avons notre plan. Bien sûr, nous savons aussi quels contrats expirent ici, et c'est toujours la même chose : le mercato hivernal est sur le point d'ouvrir, et pour les contrats qui expirent en été, il existe une règle qui permet aux joueurs de discuter avec d'autres clubs à partir du 1er janvier. Mais cela ne nous inquiète pas car nous communiquons bien avec nos joueurs et leurs agents », a-t-il rassuré.

Le décor est posé : Munich dit ne pas trembler. Pourtant, l’éventualité d’un départ sans indemnité existe bel et bien. Et si Paris décide d’insister sérieusement, le Bayern devra peut-être hausser le ton ou revoir son offre.