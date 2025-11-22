Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

Mercato - Le Bayern Munich attaque Paris en direct : "le PSG..."

Upamecano intrigue Paris, agace Munich, et le Bayern tente d’écarter la menace avec une sérénité qui cache peut-être une vraie inquiétude.

Le dossier Dayot Upamecano glisse doucement vers une zone dangereuse pour le Bayern Munich, même si ses dirigeants affirment le contraire. Alors que son contrat file vers son terme, le défenseur français attire les regards, notamment celui du Paris Saint-Germain, prêt à bondir si les négociations traînent encore. Le club bavarois, lui, tente de montrer que tout est sous contrôle. Christoph Freund a même profité d’une prise de parole en conférence de presse pour envoyer un message clair à Paris tout en répétant que le Bayern gère la situation sans trembler. Pourtant, la menace d’un départ libre n’a rien d’anodin.