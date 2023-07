Mercato : Le PSG officialise sa première recrue estivale

Le club francilien a annoncé ce jeudi l'arrivée de sa première recrue de l'été.

À quelques jours de sa reprise, le Paris Saint-Germain commence enfin à y voir plus clair sur le visage qu'aura son équipe pour la saison 2023-2024. Outre le flou autour de Kylian Mbappé, le club de la capitale a pu présenter son nouvel entraîneur Luis Enrique, qui dirigera sa première séance d'entraînement lundi. Dans la foulée ou presque, le champion de France en titre a officialisé sa première recrue sur le mercato estival 2023.

Skriniar s'engage avec le PSG

Ce jeudi, le PSG a annoncé via un communiqué et plusieurs posts sur ses réseaux sociaux l'arrivée de Milan Skriniar. En fin de contrat avec l'Inter Milan, l'international slovaque était pressenti depuis plusieurs mois pour renforcer la défense du PSG, notamment après le départ de Sergio Ramos. Le défenseur de 28 ans s'est ainsi engagé jusqu'en 2028 avec le club francilien après avoir passé six ans chez les Nerazzuri.

"Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028. #WelcomeŠkriniar", a publié le club sur ses réseaux sociaux. L'ancien Milanais s'est exprimé aux médias du club au sujet de son arrivée. "Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux Club. Le PSG est l’un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques", a-t-il expliqué. Il pourrait bientôt être rejoint par d'autres recrues telles que Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio ou encore Kang-In Lee.