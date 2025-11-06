Dayot Upamecano au Real Madrid, la mise au point qui fait froid à l’œil !

Ces dernières heures, la presse française a relayé l’existence d’un soi-disant accord verbal entre Upamecano et le Real Madrid. Une information qui a fait le tour des réseaux sociaux et animé les débats. Mais selon le très sérieux journal SPORT BILD, rien de tout cela n’est vrai.

D’après le média allemand, « aucune décision n’a encore été prise ». Le Bayern Munich, conscient de la valeur de son joueur, mène actuellement des discussions avec ses représentants. L’idée d’un départ n’est pas d’actualité. Bien au contraire, le club bavarois envisage une prolongation de contrat, et les échanges se poursuivent en ce sens.