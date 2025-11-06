Ces derniers jours, la presse européenne bruissait d’une rumeur persistante. Dayot Upamecano aurait donné son feu vert pour rejoindre le Real Madrid dès l’été prochain. Mais alors que les spéculations s’intensifiaient, la vérité commence à se dessiner. L’international français, sous contrat avec le Bayern Munich, n’aurait encore rien signé. Et du côté bavarois, le dossier est loin d’être clos.
Dayot Upamecano au Real Madrid, la mise au point qui fait froid à l’œil !
- AFP
Le Real Madrid prépare sa défense de l’avenir
Le Real Madrid se projette déjà sur la saison 2026-2027, avec une préoccupation majeure : renforcer une défense en perte de repères. Les blessures successives de David Alaba (33 ans) et d’Antonio Rüdiger (32 ans) ont fragilisé l’arrière-garde madrilène. Tous deux en fin de contrat, leur prolongation paraît aujourd’hui très incertaine.
Conscient de cette situation, le club espagnol a dressé une liste de cibles potentielles. Marc Guéhi (Crystal Palace), Ibrahima Konaté (Liverpool) et Dayot Upamecano (Bayern Munich) figurent en haut des priorités. Et selon plusieurs médias, dont Foot Mercato, le défenseur français serait le favori de la Maison Blanche.
- Getty Images
Une rumeur d’accord verbal… vite démentie
Ces dernières heures, la presse française a relayé l’existence d’un soi-disant accord verbal entre Upamecano et le Real Madrid. Une information qui a fait le tour des réseaux sociaux et animé les débats. Mais selon le très sérieux journal SPORT BILD, rien de tout cela n’est vrai.
D’après le média allemand, « aucune décision n’a encore été prise ». Le Bayern Munich, conscient de la valeur de son joueur, mène actuellement des discussions avec ses représentants. L’idée d’un départ n’est pas d’actualité. Bien au contraire, le club bavarois envisage une prolongation de contrat, et les échanges se poursuivent en ce sens.
- Getty Images
Un avenir encore flou pour Upamecano
Le journal précise que l'information selon laquelle Dayot Upamecano et le Real Madrid auraient trouvé un accord est totalement infondée. Si des contacts ont bien eu lieu entre les représentants du joueur et le club madrilène, les deux camps seraient encore loin d’un quelconque accord.
Le Bayern Munich espère boucler ce dossier avant la fin de l’année. De leur côté, les proches du défenseur central préfèrent temporiser. L’entourage du joueur estime qu’il n’y a aucune urgence et se montre prêt à patienter jusqu’en 2026. À cette date, Upamecano aura la possibilité d’ouvrir officiellement des discussions avec d’autres clubs à partir de janvier, s’il ne prolonge pas d’ici là.
- AFP
Le Real reste attentif, mais prudent
À Madrid, on observe la situation avec attention, sans précipitation. Florentino Pérez et Xabi Alonso savent qu’il faudra tôt ou tard renouveler l’arrière-garde, mais refusent de se lancer dans une surenchère. Le profil d’Upamecano plaît pour sa puissance et sa rigueur, mais les dirigeants attendent d’y voir plus clair avant de bouger leurs pions.
Pour l’heure, le défenseur français reste un cadre du Bayern Munich, un club qui n’a pas l’intention de s’en séparer facilement. Le Real Madrid devra donc patienter encore un peu avant de savoir si la piste Upamecano mènera à quelque chose de concret.
En attendant, le Real Madrid compte sur Eder Militao (27 ans) et Dean Huijsen (20 ans), qui forment la charnière centrale, sans oublier le jeune Raul Asencio.