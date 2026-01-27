À l’approche du 2 février, date de la fin du mercato hivernal en cours, l’Olympique de Marseille affine sa feuille de route. Si plusieurs dossiers restent ouverts, un poste concentre désormais toute l’attention des dirigeants olympiens : le couloir gauche de la défense.
Mercato : l’OM sur un joli coup en Premier League pour remplacer Emerson Palmieri
- AFP
L’OM revoit ses priorités à l’approche de la clôture
Le mercato hivernal n’a rien d’un long fleuve tranquille sur la Canebière. Après les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri la semaine dernière, Medhi Benatia ne relâche pas la pression. Le directeur sportif marseillais avance sur plusieurs fronts, mais un chantier s’impose aujourd’hui comme prioritaire.
Le possible départ de Neal Maupay vers Séville, avec une visite médicale prévue ce mardi, soulève forcément la question d’un renfort offensif. Pourtant, en interne, l’urgence se situe ailleurs. Beaucoup plus bas sur le terrain.
- AFP
Le poste de latéral gauche devient stratégique
La blessure d’Emerson Palmieri change la donne. Prévue comme une simple option d’ajustement, la recherche d’un latéral gauche s’impose désormais comme une nécessité immédiate. D’autant plus que la situation d’Ulisses Garcia reste incertaine, un départ à l’étranger demeurant envisagé à ce stade du mercato.
Face à ce contexte, l’OM accélère. Le club souhaite sécuriser ce poste avant la fermeture du marché, quitte à avancer plus vite que prévu sur certains dossiers.
- IMAGO
Une piste anglaise tenue secrète
Le profil de Souffian El Karouani, actuellement sous contrat avec Utrecht, continue de séduire à Marseille. Son apport offensif, sa régularité et sa marge de progression correspondent aux attentes du staff. Mais ce dossier n’est pas le seul étudié.
Selon les informations de But Football Club!, l’OM explore également une autre option, bien plus discrète, en provenance directe de Premier League. Aucun nom ne filtre pour l’instant, mais cette approche confirme l’intérêt grandissant du club pour le marché anglais. Le prêt de six mois d’Ethan Nwaneri, arrivé d’Arsenal, illustre déjà cette nouvelle orientation.
- AFP
L’attaque et le milieu toujours sous surveillance
En parallèle, le secteur offensif reste observé de près. L’Équipe révélait lundi que l’OM échange toujours avec plusieurs attaquants. Reste à savoir si un renfort arrivera dès cet hiver ou si les dirigeants patienteront jusqu’à l’été pour frapper plus fort.
Toujours selon But Football Club!, le nom d’Ayoub El Kaabi, attaquant de l’Olympiakos, figurait encore mi-janvier dans les dossiers suivis. Une piste réelle, mais sans caractère prioritaire à ce stade.
Enfin, le club n’abandonne pas l’idée de renforcer son milieu. Le dossier Himad Abdelli, en difficulté à Angers, se complique ces derniers jours. Un élément de plus qui pousse l’OM à avancer avec prudence, tout en hiérarchisant clairement ses besoins.