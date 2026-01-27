Mercato : l’OM sur un joli coup en Premier League pour remplacer Emerson Palmieri

Le mercato hivernal n’a rien d’un long fleuve tranquille sur la Canebière. Après les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri la semaine dernière, Medhi Benatia ne relâche pas la pression. Le directeur sportif marseillais avance sur plusieurs fronts, mais un chantier s’impose aujourd’hui comme prioritaire.

Le possible départ de Neal Maupay vers Séville, avec une visite médicale prévue ce mardi, soulève forcément la question d’un renfort offensif. Pourtant, en interne, l’urgence se situe ailleurs. Beaucoup plus bas sur le terrain.