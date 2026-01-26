OM, la mise au point claire de Longoria sur Ethan Nwaneri

Face aux interrogations naissantes, Pablo Longoria a choisi la transparence. Interrogé dans un entretien accordé au Telegraph, le président de l’OM a tenu à dissiper toute confusion concernant l’avenir d’Ethan Nwaneri. À Marseille, certains observateurs imaginaient déjà un scénario inspiré de précédents coups de marché. Pablo Longoria a coupé court, rappelant que la présence d’Ethan Nwaneri s’inscrit dans un cadre strictement défini dès l’origine.

Sur l’hypothèse d’une option d’achat, Pablo Longoria s’est montré catégorique. « Soyons clairs: une option d'achat n'est pas réaliste ». Une phrase sans détour, qui referme définitivement la porte à un transfert définitif. Pour Ethan Nwaneri comme pour l’OM, le projet repose sur un prêt de développement et non sur une stratégie de valorisation patrimoniale à long terme.