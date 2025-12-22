Un silence lourd de sens, quelques mots soigneusement pesés et une émotion difficile à masquer. Alors que le mercato hivernal s’accélère, certains signaux ne trompent pas. À Utrecht, l’heure semble à la transition, et un joueur majeur de l’effectif pourrait bien tourner une page importante de sa carrière. Dans un contexte où l’Olympique de Marseille scrute le marché avec prudence mais ambition, Souffian El Karouani apparaît comme une opportunité aussi stratégique que symbolique.
Courtisé par l'OM, Souffian El Karouani a fait ses adieux à Utrecht
L’OM à l’affût sur le marché, Souffian El Karouani au cœur des réflexions
Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille avance avec retenue sur le marché des transferts. Pablo Longoria l’a rappelé récemment en évoquant la ligne directrice du club pour l’hiver : « Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club. » Une déclaration qui n’empêche pas l’OM de surveiller attentivement certaines opportunités ciblées.
Dans ce contexte, Souffian El Karouani s’est progressivement imposé comme un profil attractif pour l’OM, selon Foot Mercato. À 25 ans, le latéral gauche marocain d’Utrecht affiche des statistiques particulièrement flatteuses pour un défenseur : 3 buts et 15 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues. Non retenu pour la CAN 2025, Souffian El Karouani présente surtout l’avantage d’arriver en fin de contrat en juin prochain, ce qui rend son transfert potentiellement accessible dès cet hiver.
Souffian El Karouani annonce son départ d’Utrecht
C’est sur le terrain que les signaux les plus forts sont apparus. À l’issue de la défaite face au PSV (1-2), Souffian El Karouani n’a pas esquivé les questions sur son avenir, laissant planer un doute clair sur la suite de son aventure néerlandaise. « C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours. Ce n’est plus un secret, nous n’avons plus besoin de le cacher. Il nous faudra attendre et voir. Les clubs ont contacté Jordy Zuidam (le directeur technique d’Utrecht), et nous examinerons la situation de plus près. Au final, c’est à moi de décider si c’est le bon club. Je prendrai cette décision pour moi et ma famille. On verra bien », a confié Souffian El Karouani dans des propos rapportés par ESPN.
Ces déclarations, loin d’être anodines, confirment que Souffian El Karouani se trouve à un tournant de sa carrière. Désireux de découvrir un nouveau projet, le latéral ne ferme aucune porte et assume désormais publiquement l’existence de discussions avancées. Si l’OM suit le dossier avec attention, le club phocéen sait que la concurrence est réelle et structurée autour de plusieurs championnats majeurs.
L’OM face à une rude concurrence pour El Karouani
Car Souffian El Karouani ne manque pas de prétendants. D’après Foot Mercato, Porto, Benfica, Francfort et West Ham ont tous manifesté un intérêt concret pour le joueur d’Utrecht. Une concurrence relevée qui pourrait compliquer la tâche de l’OM, d’autant que certaines destinations semblent déjà séduire le principal intéressé. Interrogé sur l’intérêt du club londonien, Souffian El Karouani n’a pas fermé la porte : « C’est tout à fait possible. C’est un grand club. Mon agent travaille pour moi. On verra bien. Je garde néanmoins un excellent souvenir de ma saison à Utrecht. »
L’avenir de Souffian El Karouani devrait donc se décanter dans les prochains jours, au fil des discussions entre clubs et représentants du joueur. Pour l’OM, le dossier reste ouvert, mais s’inscrit dans une logique de rigueur économique et de recrutement malin. Une chose est certaine : en laissant entendre qu’il a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs d’Utrecht, Souffian El Karouani a clairement amorcé ses adieux.