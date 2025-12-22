Courtisé par l'OM, Souffian El Karouani a fait ses adieux à Utrecht

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille avance avec retenue sur le marché des transferts. Pablo Longoria l’a rappelé récemment en évoquant la ligne directrice du club pour l’hiver : « Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club. » Une déclaration qui n’empêche pas l’OM de surveiller attentivement certaines opportunités ciblées.

Dans ce contexte, Souffian El Karouani s’est progressivement imposé comme un profil attractif pour l’OM, selon Foot Mercato. À 25 ans, le latéral gauche marocain d’Utrecht affiche des statistiques particulièrement flatteuses pour un défenseur : 3 buts et 15 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues. Non retenu pour la CAN 2025, Souffian El Karouani présente surtout l’avantage d’arriver en fin de contrat en juin prochain, ce qui rend son transfert potentiellement accessible dès cet hiver.