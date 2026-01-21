Le groupe de l’OM contre Liverpool avec un gros forfait de dernière minute

C’est l’information forte de la journée : Emerson Palmieri ne figure pas dans le groupe. Touché lors de la dernière séance, le latéral italien sort du cadre au pire moment. Le club a rapidement communiqué pour clarifier la situation :

« L’Olympique de Marseille informe qu’Emerson Palmieri s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement. Les examens médicaux réalisés ont révélé une lésion à la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité sera évaluée en fonction de l’évolution clinique et fera l’objet d’un suivi quotidien par le staff médical du club. L’Olympique de Marseille apporte tout son soutien à Emerson et mettra tout en œuvre pour accompagner son retour à la compétition dans les meilleures conditions », indique le club phocéen.

Autre absence, plus attendue celle-là : Nayef Aguerd. De retour de la CAN 2025 perdue en finale contre le Sénégal (1-0), le défenseur marocain reste au repos, De Zerbi préférant éviter toute prise de risque physique.