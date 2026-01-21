La tension monte à Marseille. Bien placé avant les deux dernières journées de la phase de ligue, l’OM s’apprête à recevoir Liverpool dans un Orange Vélodrome incandescent. Mais à quelques heures de ce rendez-vous européen majeur, Roberto De Zerbi doit composer avec une mauvaise nouvelle tombée tardivement.
Le groupe de l’OM contre Liverpool avec un gros forfait de dernière minute
- Getty Images
Un OM sous pression avant un rendez-vous décisif
Mercredi soir (21h), l’Olympique de Marseille joue bien plus qu’un simple match de prestige face à Liverpool. En position favorable pour accrocher au minimum les barrages de la Ligue des champions, le club phocéen sait qu’un résultat positif pourrait sécuriser une fin de phase de ligue plus sereine, le PSG et Monaco ayant déjà compliqué le classement UEFA pour la France après leur défaite mardi.
Dans ce contexte électrique, la publication du groupe convoqué par Roberto De Zerbi était attendue. Elle a rapidement suscité des réactions, tant une absence a surpris observateurs et supporters.
- AFP
Emerson forfait au dernier moment, Aguerd ménagé
C’est l’information forte de la journée : Emerson Palmieri ne figure pas dans le groupe. Touché lors de la dernière séance, le latéral italien sort du cadre au pire moment. Le club a rapidement communiqué pour clarifier la situation :
« L’Olympique de Marseille informe qu’Emerson Palmieri s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement. Les examens médicaux réalisés ont révélé une lésion à la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité sera évaluée en fonction de l’évolution clinique et fera l’objet d’un suivi quotidien par le staff médical du club. L’Olympique de Marseille apporte tout son soutien à Emerson et mettra tout en œuvre pour accompagner son retour à la compétition dans les meilleures conditions », indique le club phocéen.
Autre absence, plus attendue celle-là : Nayef Aguerd. De retour de la CAN 2025 perdue en finale contre le Sénégal (1-0), le défenseur marocain reste au repos, De Zerbi préférant éviter toute prise de risque physique.
- AFP
Mmadi confirmé, De Zerbi fait confiance à sa jeunesse
Comme pressenti, Tadjidine Mmadi fait bien partie du groupe. Le jeune ailier, sur le point de prolonger jusqu’en 2029, franchit une nouvelle étape symbolique. Sa présence confirme la volonté du staff d’intégrer progressivement les jeunes éléments dans les grands rendez-vous européens.
Le reste du groupe affiche un équilibre assumé entre cadres expérimentés et profils plus frais, capables d’apporter du rythme et de l’intensité face à une équipe anglaise réputée pour son pressing.
Dans un Vélodrome promis à une ambiance incandescente, l’OM devra rapidement oublier les absents et se concentrer sur l’essentiel : répondre présent dans un match qui peut peser lourd sur la suite de la saison européenne.
Le groupe de l’OM contre Liverpool :
Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Mmadi, Paixão, Traoré