Ayoub El Kaabi, l’arme secrète qui approche… et Marseille retient son souffle !

Du côté du club grec, le souhait restait clair : prolonger son meilleur buteur. L’Olympiakos voulait conserver son attaquant phare, pièce maîtresse de son effectif. Mais les discussions avec le joueur traînent. Le dialogue se bloque. Et le calendrier complique encore la tâche avec le départ imminent d’El Kaabi pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Son contrat arrive à expiration l’été prochain. Dès le mois prochain, l’attaquant pourra légalement négocier avec un autre club. Un levier fort pour l’OM. D’autant plus que l’Olympiakos avait choisi, l’été dernier, de bloquer tout transfert. Le club grec préférait conserver son buteur une saison supplémentaire, quitte à le voir partir libre.

Problème : El Kaabi reste le joueur le mieux rémunéré de l’effectif. À bientôt 33 ans en juin, l’international marocain sait que chaque décision compte désormais double.