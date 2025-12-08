L’Olympique de Marseille pourrait bientôt frapper un grand coup sur le marché des transferts. Ayoub El Kaabi, l’un des attaquants les plus efficaces du moment en Europe est de plus en plus proche de la formation phocéenne.
Ayoub El Kaabi, l’arme secrète qui approche… et Marseille retient son souffle !
- Getty Images Sport
L’OM touche au but pour Ayoub El Kaabi
Le nom circule depuis des mois dans les couloirs de la Commanderie. Cette fois, le dossier a franchi un cap. L’Olympique de Marseille serait tout près de s’entendre avec Ayoub El Kaabi, actuel fer de lance de l’Olympiakos. D’après SportsBoom, un accord de principe serait déjà ficelé entre le club phocéen et l’international marocain.
Les dirigeants marseillais suivaient le joueur depuis longtemps. Le profil plaît. Le rendement aussi. En interne, l’idée s’est imposée qu’El Kaabi pouvait apporter immédiatement. Après plusieurs semaines de discussions, Marseille estime enfin tenir le bon bout.
- Getty Images Sport
L’Olympiakos bloqué, le temps joue pour Marseille
Du côté du club grec, le souhait restait clair : prolonger son meilleur buteur. L’Olympiakos voulait conserver son attaquant phare, pièce maîtresse de son effectif. Mais les discussions avec le joueur traînent. Le dialogue se bloque. Et le calendrier complique encore la tâche avec le départ imminent d’El Kaabi pour la Coupe d’Afrique des Nations.
Son contrat arrive à expiration l’été prochain. Dès le mois prochain, l’attaquant pourra légalement négocier avec un autre club. Un levier fort pour l’OM. D’autant plus que l’Olympiakos avait choisi, l’été dernier, de bloquer tout transfert. Le club grec préférait conserver son buteur une saison supplémentaire, quitte à le voir partir libre.
Problème : El Kaabi reste le joueur le mieux rémunéré de l’effectif. À bientôt 33 ans en juin, l’international marocain sait que chaque décision compte désormais double.
- AFP
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes en Grèce
Sur le terrain, El Kaabi continue de justifier l’intérêt marseillais. Cette saison, il affiche 12 buts en 13 rencontres de championnat. Un ratio stratosphérique. Grâce à son efficacité, l’Olympiakos trône en tête de la Super League grecque.
Ce n’est pas un feu de paille. En championnat, il affiche déjà 47 buts en 73 matchs sous le maillot rouge et blanc. À l’échelle européenne, il s’est aussi distingué, en terminant meilleur buteur de la Conference League en 2023/2024 puis co-meilleur buteur de Ligue Europa la saison suivante.
- Getty Images Sport
Un parcours forgé à coups de buts
Avant de briller en Grèce, El Kaabi a construit sa réputation étape par étape. Ses débuts se font au Maroc, sous les couleurs du RAC puis de la RS Berkane. En deux saisons, il inscrit 37 buts en 58 matchs. Une cadence élevée.
Son passage en Chine marque un coup d’arrêt, avec neuf réalisations en 28 apparitions. Il retrouve ensuite Casablanca, sa ville natale, et relance la machine avec 22 buts en 38 rencontres. En 2021, direction la Turquie, à Hatayspor. Là encore, les chiffres suivent : 26 buts en 53 matchs.
Le destin frappe ensuite. Le séisme de 2023 force Hatayspor à se retirer du championnat. El Kaabi doit se trouver un nouveau point de chute. Il passe brièvement par Al Sadd avant de rejoindre l’Olympiakos, où il atteint aujourd’hui son sommet statistique.
- Getty Images Sport
Marseille rêve d’un coup immédiat
À Marseille, ce dossier ne relève plus du simple pari. L’OM chercherait un attaquant capable de produire tout de suite. El Kaabi coche beaucoup de cases : expérience, sang-froid, efficacité dans la surface, vécu européen.
Son départ à la CAN approche. Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Si tout se confirme, Marseille pourrait sécuriser l’un des buteurs les plus réguliers du continent sans indemnité de transfert. Un scénario rare. Et forcément très observé.