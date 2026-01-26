À quelques jours de la clôture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’active encore en coulisses. Si les arrivées ont déjà marqué ce mois de janvier, un mouvement sortant attire désormais l’attention. Longtemps retenu, parfois hésitant, Neal Maupay semble cette fois prêt à tourner une page importante de son aventure marseillaise. Direction l’Espagne, où un accord minutieusement négocié pourrait redéfinir son avenir immédiat et celui de l’OM, dans un contexte sportif et économique sous surveillance.
Mercato OM, les dessous du contrat de Neal Maupay à Séville
L’OM met Neal Maupay à la porte
À une semaine de la fermeture du marché des transferts, l’OM poursuit l’ajustement de l’effectif de Roberto De Zerbi. Après les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, le club phocéen a également acté plusieurs départs majeurs. Robinio Vaz a quitté Marseille pour la Roma contre un chèque estimé à 25 millions d’euros, tandis que Pol Lirola s’est engagé avec l’Hellas Vérone après la résiliation de son contrat.
Dans ce contexte, le dossier Neal Maupay a progressivement pris de l’épaisseur. L’attaquant de 29 ans, déjà annoncé sur le départ lors de la dernière intersaison sans que l’opération n’aboutisse, se retrouve de nouveau au centre des discussions. Cette fois, la tendance est claire : l’OM souhaite envoyer Neal Maupay à l’étranger afin d’alléger son effectif et de clarifier la hiérarchie offensive pour la seconde partie de saison.
Les modalités de l’accord entre l’OM et Séville pour Maupay
Selon les informations révélées par Le 10 Sport et confirmées par RMC Sport, l’avenir de Neal Maupay s’écrit sous la forme d’un prêt au FC Séville. L’accord porterait sur une durée de cinq mois, jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat non obligatoire estimée à 5 millions d’euros. Une formule qui permet à l’OM de conserver une marge de manœuvre tout en offrant à Neal Maupay une nouvelle exposition sportive.
Ce départ n’a toutefois pas été une évidence pour Neal Maupay. L’attaquant était également courtisé par Lille, un projet qui l’attirait particulièrement sur le plan sportif. Mais les discussions ont finalement abouti à un compromis en Espagne. Déjà intéressé par son profil par le passé, Getafe avait également sondé la situation, avant de se tourner vers Martin Satriano (OL), libérant ainsi la voie vers l’Andalousie.
Une décision stratégique pour l’OM et Maupay
Pour l’Olympique de Marseille, le prêt de Neal Maupay répond à une double logique. Sur le plan sportif, il s’agit de rationaliser un effectif dense et de recentrer le projet autour des priorités définies par Roberto De Zerbi. Sur le plan financier, l’option d’achat intégrée à l’accord offre une perspective de valorisation future, sans engagement immédiat.
De son côté, Neal Maupay voit dans cette expérience au FC Séville l’opportunité de relancer une dynamique personnelle, après avoir refusé de quitter Marseille lors de la dernière intersaison. À quelques jours de la clôture du mercato, ce départ apparaît comme l’un des derniers ajustements majeurs de l’OM, révélateur d’un hiver stratégique et maîtrisé.