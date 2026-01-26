Mercato OM, les dessous du contrat de Neal Maupay à Séville

À une semaine de la fermeture du marché des transferts, l’OM poursuit l’ajustement de l’effectif de Roberto De Zerbi. Après les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, le club phocéen a également acté plusieurs départs majeurs. Robinio Vaz a quitté Marseille pour la Roma contre un chèque estimé à 25 millions d’euros, tandis que Pol Lirola s’est engagé avec l’Hellas Vérone après la résiliation de son contrat.

Dans ce contexte, le dossier Neal Maupay a progressivement pris de l’épaisseur. L’attaquant de 29 ans, déjà annoncé sur le départ lors de la dernière intersaison sans que l’opération n’aboutisse, se retrouve de nouveau au centre des discussions. Cette fois, la tendance est claire : l’OM souhaite envoyer Neal Maupay à l’étranger afin d’alléger son effectif et de clarifier la hiérarchie offensive pour la seconde partie de saison.