Mercato : cinq cadors européens et un géant saoudien foncent sur un cadre de l’OM

Leonardo Balerdi a longtemps incarné un pilier de l’effectif marseillais. Capitaine, homme de vestiaire, leader naturel. Pourtant, depuis quelques semaines, ses performances ne convainquent plus Roberto De Zerbi. Le technicien italien n’apprécie guère ses prises de risques répétées, que ce soit dans ses sorties de balle ou dans ses interventions.

Même entouré d’un collectif plus stable cette saison, l’Argentin peine à inspirer la sérénité recherchée. Ses matchs compliqués s’enchaînent, et le coach marseillais envoie désormais un signal clair : lors du match face à l’Union Saint-Gilloise, Balerdi est resté sur le banc alors qu’il n’était ni blessé ni suspendu.

Son entrée en cours de partie n’a pas permis de calmer les frissons défensifs. L’OM s’en est sorti grâce à quelques hors-jeux salvateurs (2-3), sans que cela change réellement la perception actuelle du staff.