SOCCER CL D6 UNION SG VS MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : cinq cadors européens et un géant saoudien foncent sur un cadre de l’OM

Un cadre marseillais se retrouve au cœur des convoitises, alors que De Zerbi ne lui accorde plus la même confiance.

À Marseille, l’hiver s’annonce chargé. L’OM prépare surtout des arrivées, mais un dossier interne pourrait rebattre les cartes si une grosse proposition tombe sur le bureau de Pablo Longoria. Un joueur important du vestiaire traverse une période floue, au point que son statut de titulaire semble de plus en plus fragile. Et comme souvent dans ces situations, plusieurs géants européens flairent l’opportunité.

