À Marseille, l’hiver s’annonce chargé. L’OM prépare surtout des arrivées, mais un dossier interne pourrait rebattre les cartes si une grosse proposition tombe sur le bureau de Pablo Longoria. Un joueur important du vestiaire traverse une période floue, au point que son statut de titulaire semble de plus en plus fragile. Et comme souvent dans ces situations, plusieurs géants européens flairent l’opportunité.
Mercato : cinq cadors européens et un géant saoudien foncent sur un cadre de l’OM
- Getty Images Sport
Balerdi ne rassure plus De Zerbi
Leonardo Balerdi a longtemps incarné un pilier de l’effectif marseillais. Capitaine, homme de vestiaire, leader naturel. Pourtant, depuis quelques semaines, ses performances ne convainquent plus Roberto De Zerbi. Le technicien italien n’apprécie guère ses prises de risques répétées, que ce soit dans ses sorties de balle ou dans ses interventions.
Même entouré d’un collectif plus stable cette saison, l’Argentin peine à inspirer la sérénité recherchée. Ses matchs compliqués s’enchaînent, et le coach marseillais envoie désormais un signal clair : lors du match face à l’Union Saint-Gilloise, Balerdi est resté sur le banc alors qu’il n’était ni blessé ni suspendu.
Son entrée en cours de partie n’a pas permis de calmer les frissons défensifs. L’OM s’en est sorti grâce à quelques hors-jeux salvateurs (2-3), sans que cela change réellement la perception actuelle du staff.
- Getty
Un marché qui s’anime autour du défenseur argentin
Malgré ces doutes, la cote de Balerdi reste étonnamment élevée en Europe. Plusieurs clubs en font même une cible prioritaire pour janvier. Selon les informations rapportées par Sport MediaSet, la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan surveillent attentivement le joueur, qui possède en plus un passeport italien, un atout non négligeable en Serie A.
Toujours d’après ce média, la Juventus réfléchirait à une offre de 25 millions d’euros cet hiver. L’OM le valorise autour de 20 millions, mais la direction marseillaise ne compte pas discuter en dessous des 30 millions d’euros. Un bras de fer pourrait donc se profiler si les Turinois décident réellement de passer à l’action.
- Getty Images Sport
L’Atlético, Newcastle et l’Arabie saoudite aussi dans la course
Trois autres clubs s’intéresseraient également au défenseur : l’Atlético de Madrid, Newcastle et Al-Qadsiah. La formation saoudienne dispose de moyens nettement supérieurs aux clubs européens cités, même si les Magpies s’appuient aussi sur une puissance financière venue du Golfe.
Reste une inconnue : les intentions du joueur. À moins de six mois de la Coupe du monde, l’Argentin ne semble pas vouloir s’exiler en Asie, un choix qui compliquerait sa visibilité au plus haut niveau.
L’OM, de son côté, sait désormais qu’il devra se préparer à plusieurs approches. Et le fait que De Zerbi ne considère plus Balerdi comme incontournable pourrait peser lourd dans la réflexion du club.