L’avenir de Leonardo Balerdi, longtemps considéré comme l’un des hommes forts de la défense marseillaise, semble prendre une tournure inattendue. Alors que son statut au sein de l’Olympique de Marseille s’est fragilisé au fil des semaines, une piste improbable venue du Golfe s’ouvre désormais pour le défenseur argentin. Entre performances en dents de scie, concurrence accrue et intérêt financier grandissant, ce dossier pourrait bien animer le mercato hivernal.
Mercato OM, la nouvelle destination surprenante de Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi, un statut affaibli à l’OM
Leonardo Balerdi n’évolue plus dans la continuité de la saison passée avec l’OM. Malgré un environnement défensif renforcé par Roberto De Zerbi, l’Argentin apparaît moins précis et moins décisif que par le passé. Ses débuts de match souvent sanctionnés par des cartons jaunes l’obligent à contrôler chacune de ses interventions, comme face au Sporting (2-1) ou à Newcastle (2-1). Leonardo Balerdi n’a plus le statut de titulaire incontestable, et ses entrées en jeu, notamment contre Toulouse (2-2) le week-end dernier, n’ont pas suffi à inverser la tendance.
Cette situation se complique davantage pour Leonardo Balerdi qui a manqué quatre rencontres pour blessure, puis deux autres où il n’a pas été utilisé. Le joueur, autrefois considéré comme indispensable dans le vestiaire, voit son influence sportive se réduire. Le contraste est frappant : entre son tempérament apprécié des supporters et son efficacité fluctuante, Leonardo Balerdi cristallise les interrogations d’un OM en quête de constance.
L’Arabie Saoudite entre en lice pour Leonardo Balerdi
L’été dernier déjà, Leonardo Balerdi avait suscité la convoitise de clubs prestigieux. La Juventus et l’Atlético de Madrid avaient approché l’OM avec des offres dépassant les 25 millions d’euros, sans convaincre Pablo Longoria de le laisser partir. Mais à l’approche du mercato d’hiver, le discours pourrait changer. Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, un intérêt concret venu d’Arabie Saoudite est désormais sur la table et pourrait redistribuer les cartes.
Le club saoudien d’Al-Qadisiyah, formation bien établie dans la première partie de tableau de la Saudi Pro League, souhaiterait enrôler Leonardo Balerdi dès janvier. Une piste surprenante, tant ce club reste moins médiatisé que les géants du championnat saoudien. Pourtant, Al-Qadisiyah a récemment affiché sa puissance financière en recrutant Mateo Retegui pour 65 millions d’euros. Avec de telles dépenses, Leonardo Balerdi pourrait devenir l’une de leurs recrues phares de l’hiver.
L’OM ouvert aux discussions pour Leonardo Balerdi
Face à cet intérêt grandissant, l’Olympique de Marseille se retrouve devant une décision cruciale. Leonardo Balerdi, acheté un peu plus de 10 millions d’euros en 2021, représente une potentielle plus-value importante. Frank McCourt, qui a déjà consenti de gros investissements ces dernières saisons, pourrait voir d’un bon œil une rentrée financière significative. Dans un contexte où Leonardo Balerdi n’est plus considéré comme indispensable dans le onze de Roberto De Zerbi, le club marseillais pourrait se montrer réceptif, à en croire Foot01.
La situation sportive de Leonardo Balerdi joue également en faveur d’un départ possible. Moins rassurant défensivement, souvent sanctionné disciplinairement et désormais concurrencé par Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, l’international argentin traverse une période charnière. Roberto De Zerbi, soucieux de solidifier son bloc, n’a plus fait de Leonardo Balerdi un élément incontournable, ce qui ouvre la voie à un transfert hivernal. Reste à savoir si l’offre saoudienne atteindra un niveau suffisant pour convaincre Longoria et McCourt.