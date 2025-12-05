Mercato OM, la nouvelle destination surprenante de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi n’évolue plus dans la continuité de la saison passée avec l’OM. Malgré un environnement défensif renforcé par Roberto De Zerbi, l’Argentin apparaît moins précis et moins décisif que par le passé. Ses débuts de match souvent sanctionnés par des cartons jaunes l’obligent à contrôler chacune de ses interventions, comme face au Sporting (2-1) ou à Newcastle (2-1). Leonardo Balerdi n’a plus le statut de titulaire incontestable, et ses entrées en jeu, notamment contre Toulouse (2-2) le week-end dernier, n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Cette situation se complique davantage pour Leonardo Balerdi qui a manqué quatre rencontres pour blessure, puis deux autres où il n’a pas été utilisé. Le joueur, autrefois considéré comme indispensable dans le vestiaire, voit son influence sportive se réduire. Le contraste est frappant : entre son tempérament apprécié des supporters et son efficacité fluctuante, Leonardo Balerdi cristallise les interrogations d’un OM en quête de constance.