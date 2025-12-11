L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un hiver animé. Malgré un recrutement massif l’été dernier, les ambitions restent élevées et Roberto De Zerbi n’a pas l’intention de s’arrêter en chemin. L’entraîneur italien juge que son équipe manque encore d’un vrai créateur dans l’axe, un joueur capable de dicter le tempo et de briser les blocs adverses. Son choix semble fait : Jorge Carrascal, l’une des attractions de Flamengo. Au Brésil, l’intérêt marseillais n’étonne plus personne, mais les chiffres avancés commencent déjà à provoquer quelques sueurs froides.
Mercato : De Zerbi réclame une star du Brésil dans l’urgence, l’OM à la tâche
De Zerbi pousse pour renforcer son secteur offensif
Marseille prépare un mercato d’hiver qui pourrait peser lourd dans sa saison. La direction a compris que la bataille pour le podium ne laissera aucune place aux hésitations. De Zerbi réclame un renfort de taille pour son poste de numéro dix, un profil qu'il estime indispensable pour stabiliser et sublimer le jeu marseillais.
Le Colombien Jorge Carrascal coche toutes les cases : technique, imprévisible, capable de renverser un match en un geste. L’OM a donc activé la piste, comme l’ont annoncé plusieurs médias européens.
Au Brésil, les informations se précisent autour du dossier
Le nom de Carrascal circule avec insistance ces derniers jours, et la tendance s’est confirmée grâce au journaliste brésilien Cesar Augusto Londoño. Suivi par plus d’un million d’abonnés sur X, il a livré des détails importants sur l’avancée du dossier.
« L'Olympique de Marseille souhaite recruter Jorge Carrascal à la demande de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Des discussions directes ont déjà eu lieu. Flamengo, qui l'a acquis du Dynamo Moscou pour 12,5 millions d’euros, le veut pour la Copa Libertadores et attendrait la fin de la Coupe du monde. Officieusement, le club brésilien ne le laisserait pas partir pour moins de 20 millions d’euros », révèle-t-il.
Une déclaration qui confirme l’intérêt réel de l’OM et surtout le tarif très élevé attendu par Flamengo. Le club carioca n’a aucune envie de laisser filer l’un de ses meilleurs éléments au cœur d’une période cruciale.
Un montant qui refroidit Marseille
Le montant évoqué - 20 millions d’euros - n’entre pas exactement dans les plans initiaux de Pablo Longoria. Le club marseillais, malgré une politique sportive ambitieuse, doit manœuvrer avec un budget limité pour l’hiver. Un tel transfert représente un investissement massif, surtout en plein milieu de la saison.
S’ajoute une réalité sportive : le secteur offensif et le milieu créatif ne manquent pas d’options. L’OM dispose déjà de Nadir, Bakola, O’Riley, Gomes, ainsi que de Vermeeren, Kondogbia et Hojbjerg, même si ces trois derniers évoluent dans un registre plus défensif.
Avec un milieu déjà dense, la direction pourrait réfléchir à deux fois avant de signer un chèque aussi conséquent. Mais De Zerbi insiste, persuadé que Carrascal pourrait offrir à son équipe ce supplément d’âme qui lui manque parfois dans les derniers mètres.
Flamengo ne veut pas plier facilement
Le club brésilien n’a aucune raison de brader son joueur, encore moins alors qu’il se prépare pour la Copa Libertadores. Carrascal figure parmi les pièces maîtresses de l’effectif. Flamengo souhaite donc patienter jusqu’à la fin de la Coupe du monde pour trancher, ce qui complique encore davantage la tâche de Marseille.
L’OM devra donc décider rapidement : accepter d’investir lourdement ou réorienter son mercato. Une chose est sûre, ce dossier risque de rythmer le mois de janvier sur la Canebière.