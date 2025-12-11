Mercato : De Zerbi réclame une star du Brésil dans l’urgence, l’OM à la tâche

Le nom de Carrascal circule avec insistance ces derniers jours, et la tendance s’est confirmée grâce au journaliste brésilien Cesar Augusto Londoño. Suivi par plus d’un million d’abonnés sur X, il a livré des détails importants sur l’avancée du dossier.

« L'Olympique de Marseille souhaite recruter Jorge Carrascal à la demande de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Des discussions directes ont déjà eu lieu. Flamengo, qui l'a acquis du Dynamo Moscou pour 12,5 millions d’euros, le veut pour la Copa Libertadores et attendrait la fin de la Coupe du monde. Officieusement, le club brésilien ne le laisserait pas partir pour moins de 20 millions d’euros », révèle-t-il.

Une déclaration qui confirme l’intérêt réel de l’OM et surtout le tarif très élevé attendu par Flamengo. Le club carioca n’a aucune envie de laisser filer l’un de ses meilleurs éléments au cœur d’une période cruciale.