PSG, grosse tension entre le clan Mbappé et les dirigeants

Le clan Mbappé et la direction du PSG ne sont plus sur la même longueur d’onde.

Kylian Mbappé n’est plus le même joueur depuis qu’il a informé le PSG de son départ en fin de saison. En tout cas, plus aux yeux de Luis Enrique qui n’hésite plus à mettre son attaquant vedette sur le banc. Toutefois, le problème va plus loin puisque le clan Mbappé est furieux contre les dirigeants du PSG. Une tension qui pourrait avoir des répercussions sur la situation du frère cadet de Kylian, Ethan Mbappé.

Luis Enrique provoque une crise entre le clan Mbappé et le PSG

Titulaire mardi en Ligue des Champions face à la Real Sociedad (1-2) contre qui il a même planté un doublé, Kylian Mbappé a démarré sur le banc cet après-midi contre Reims (2-2). Avec seulement 20 minutes dans les jambes ce dimanche, cela fait désormais quatre matchs de suite que Mbappé ne dispute pas l’intégralité d’une rencontre en Ligue 1.

Des décisions étonnantes que Luis Enrique a commencées par prendre après que le joueur a annoncé à la direction du PSG qu’il allait partir en fin de saison. Le technicien espagnol justifie notamment son choix par sa volonté de préparer son équipe à jouer sans Kylian Mbappé. Interrogé à nouveau sur son choix après le nul contre Reims, Luis Enrique a botté en touche avec une explication lunaire. Cependant, ces décisions de l’ancien coach du Barça, seraient à la base de la tension entre le clan Mbappé et le board du PSG.

Le clan Mbappé furieux contre la direction du PSG

Si Kylian Mbappé se montre réservé en public sur la question, la situation serait chaude à l’interne. En effet, selon l’Equipe, les relations entre le clan Mbappé et la direction du PSG ne seraient plus au beau fixe. « Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d'Ethan, c'est une certitude », confie une source interne reprise par le journal.

Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur la situation d’Ethan Mbappé. Alors qu’il devrait signer son premier contrat professionnel en début d’année, l’avenir du titi parisien est mis en suspens et dépendrait désormais de la relation entre la direction du PSG et sa famille.