Un ancien du PSG en a marre : « Avec Mbappé, le PSG doit s’inspirer de Liverpool »

Un ancien joueur du PSG s’est offusqué contre le club pour la gestion de Mbappé.

Les derniers mois de Kylian Mbappé au PSG ne se déroulent pas comme prévu. L’international français n’est plus un titulaire en puissance aux yeux de Luis Enrique depuis qu’il a informé le club et ses coéquipiers de son départ en fin de saison. Le technicien espagnol n’hésite notamment plus à mettre l’ancien joueur de Monaco sur le banc. Une gestion validée par le club qui a suscité la colère d’un ancien joueur du PSG.

Robert Pirès relativise sur la gestion de Mbappé

Comme lors des trois derniers matchs en Ligue 1, Kylian Mbappé était encore sur le banc dimanche contre Reims (2-2). L’international français n’a disputé que les 20 dernières minutes du duel face aux Champenois. Une décision forte encore de Luis Enrique qui avait pourtant titularisé le joueur mardi en Ligue des Champions (1-2 vs Real Sociedad avec un doublé de Mbappé, ndlr). Pour Robert Pirès, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique est tout à fait logique.

Getty Images

« Quand on fait l'analyse de ce qui se passe, le championnat est plié. Ils peuvent gérer cette fin de saison. L’objectif numéro c'est la C1. Quand vous avez Mbappé, et quand on sait qu'il peut être décisif dans cette compétition, c'est normal de bien le gérer. Il va être le meilleur, même en jouant moins en championnat. Je n’ai aucun doute là-dessus. Il est professionnel. Peut-être qu'ils (Luis Enrique et Mbappé) se parlent entre eux. C’est une question de communication, et je pense qu'elle est là entre eux », déclare l’ancien joueur de l’OM et d’Arsenal dans le Canal Football Club sur Canal+.

Mickael Landreau accable le PSG pour Mbappé

Présent également sur le plateau de la chaîne cryptée, Mickael Landreau n’est pas du même avis avec Robert Pirès. Loin d’accabler Luis Enrique, l’ancien gardien du PSG (2006-2009) estime que le club est responsable de la situation entre l’entraineur espagnol et Kylian Mbappé. « C’est un rapport de forces qui est en train de s'établir entre un joueur qui va être libre et un entraineur qui a envie de gagner la C1 et aussi les autres trophées. Et avec la direction qui a mis une pression énorme sur son coach. Du coup, Luis Enrique est en train d’essayer de trouver le meilleur équilibre », explique l’ex-international français.

Getty

Mickael Landreau va même plus loin en laissant entendre que le PSG ne respectait pas Kylian Mbappé. A l’en croire, le club devrait s’inspirer de Liverpool qui fait en sorte que les derniers jours de Jurgen Klopp dans le Mersey se passent sans accroc. « Mbappé n’est pas le premier joueur de l’histoire à arriver en fin de contrat ? Oui, mais on n'est pas dans un vrai fonctionnement, celui d'une vraie institution. Regardez, Klopp a annoncé son départ de Liverpool, mais l'institution est plus forte. Il faut respecter un joueur en fin de contrat ou un coach en fin de contrat, sinon il fallait négocier avant. Ils devraient se dire qu'on a eu de la chance d’avoir le meilleur joueur du monde avec nous et qu'il faut bien finir l’histoire », s’insurge l’ancien parisien.