Limogé par le Real Madrid, Xabi Alonso brise enfin le silence

Les difficultés ne se sont pas arrêtées là. En coulisses, le technicien de 44 ans a perdu une partie de son crédit auprès de plusieurs cadres du vestiaire. Vinicius Junior aurait exprimé son malaise, Jude Bellingham aussi. Des tensions silencieuses, mais pesantes.

À cela s’est ajoutée une gestion de la préparation physique vivement critiquée. Les blessures se sont accumulées, privant régulièrement le Real de forces majeures. Dans un club où le moindre faux pas se paie cash, l’addition a fini par devenir trop lourde.

La situation s’est encore envenimée après le Clasico perdu. Le refus de haie d’honneur impliquant Kylian Mbappé a jeté une lumière crue sur l’autorité d’Alonso, déjà fragilisée. Un épisode de trop dans un contexte devenu inflammable.