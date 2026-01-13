Six mois puis s’en va. C’est tout ce qu’aura duré l’aventure de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. Arrivé avec un immense crédit, l’entraîneur basque a vu son rêve se fissurer, puis s’effondrer, bien plus vite que prévu.
Limogé par le Real Madrid, Xabi Alonso brise enfin le silence
- Getty Images
Un espoir immense vite contrarié
Lorsque la Casa Blanca a intronisé Xabi Alonso, l’enthousiasme a gagné le Santiago-Bernabéu. Champion d’Allemagne 2024 dès ses débuts d’entraîneur, l’ancien milieu du Real incarnait la modernité. Un visage connu, une vision audacieuse, un discours séduisant. Tout semblait aligné pour tourner la page du second mandat de Carlo Ancelotti.
Mais la réalité madrilène ne pardonne rien. Très vite, Alonso a dû composer avec des désaccords profonds en interne, notamment sur la stratégie mercato. Les attentes divergeaient, les compromis tardaient, et la relation avec la direction s’est tendue.
- Getty Images Sport
Vestiaire fragilisé et critiques en cascade
Les difficultés ne se sont pas arrêtées là. En coulisses, le technicien de 44 ans a perdu une partie de son crédit auprès de plusieurs cadres du vestiaire. Vinicius Junior aurait exprimé son malaise, Jude Bellingham aussi. Des tensions silencieuses, mais pesantes.
À cela s’est ajoutée une gestion de la préparation physique vivement critiquée. Les blessures se sont accumulées, privant régulièrement le Real de forces majeures. Dans un club où le moindre faux pas se paie cash, l’addition a fini par devenir trop lourde.
La situation s’est encore envenimée après le Clasico perdu. Le refus de haie d’honneur impliquant Kylian Mbappé a jeté une lumière crue sur l’autorité d’Alonso, déjà fragilisée. Un épisode de trop dans un contexte devenu inflammable.
- Getty Images Sport
Des vérités en privé, de la retenue en public
Remercié par la Casa Blanca au retour d’Arabie saoudite, Xabi Alonso n’a pas quitté le club sans s’expliquer. Lors d’une ultime réunion avec les dirigeants, il a livré ses vérités, loin des micros et des caméras. Une sortie franche, directe, fidèle à son caractère.
Ce mardi midi, l’ancien entraîneur merengue a toutefois choisi un tout autre ton pour sa première prise de parole publique. Sur ses réseaux sociaux, Alonso a privilégié l’élégance et la retenue.
« Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d’avoir fait de mon mieux », a-t-il écrit sur Instagram.
- Getty Images
Une sortie digne malgré l’échec
Xabi Alonso quitte Madrid sans fracas, mais avec une image intacte auprès d’une partie du public. L’échec est là, brutal, incontestable. Pourtant, son message rappelle qu’au Real Madrid, même les plus grandes promesses peuvent se heurter à une réalité implacable.
La considération est réciproque, puisque le Real Madrid a remercié sa légende de la meilleure des façons : « Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters madrilènes car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison », pouvait-on lire dans le communiqué du club madrilène.