À Madrid, la patience est une vertu rare lorsque les résultats et le jeu ne s’alignent pas. Malgré son aura et son crédit initial, Xabi Alonso se retrouve confronté à une réalité plus brutale que prévu sur le banc du Real Madrid. Entre performances irrégulières, tensions internes et attentes immenses, l’entraîneur basque espérait un ajustement hivernal pour rééquilibrer son projet. Mais à l’approche du mercato de janvier, un message clair lui a été adressé. La direction a tranché, et le temps des ajustements attendra.
Liga, le Real Madrid met un stop à Xabi Alonso
Un début de saison mitigé pour Xabi Alonso au Real Madrid
Depuis le coup d’envoi de la saison, la version Real Madrid de Xabi Alonso peine à convaincre. Malgré une victoire marquante lors du Clasico en octobre (2-1), le contenu proposé par l’équipe reste fragile et souvent dépendant des exploits individuels. Xabi Alonso a vu son collectif s’en remettre régulièrement à Kylian Mbappé, auteur de 29 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues, masquant partiellement les lacunes structurelles du jeu madrilène.
Les résultats ont rapidement mis Xabi Alonso sous pression. En Liga, le Real Madrid a traversé une série de quatre rencontres sans victoire entre novembre et décembre. En Ligue des Champions, les revers face à Liverpool et Manchester City ont accentué les doutes autour du projet. Si la polémique entre Xabi Alonso et Vinícius Júnior semble désormais apaisée, les problèmes tactiques persistent et continuent d’alimenter les interrogations en interne.
Xabi Alonso impuissant face aux frictions du vestiaire
La situation de Xabi Alonso ne se limite pas au terrain. Dans le vestiaire, plusieurs joueurs ont exprimé leur mécontentement face à leur utilisation. Des profils comme Dani Ceballos, Rodrygo ou Brahim Díaz n’ont pas caché leurs frustrations, tandis que l’agacement de cadres tels que Jude Bellingham et Federico Valverde constitue un signal plus préoccupant pour Xabi Alonso.
Pour Endrick, insatisfait de son temps de jeu, Xabi Alonso et la direction ont trouvé une solution en validant un prêt à l’Olympique Lyonnais. Le jeune Brésilien s’est engagé à revenir plus fort, lui dont la place de numéro 9 est annoncée comme réservée à son retour. Ce départ devrait toutefois rester isolé, illustrant déjà la ligne de conduite rigide adoptée par la direction madrilène face aux demandes de Xabi Alonso.
Xabi Alonso réclame du renfort, le Real dit non
Alors que Xabi Alonso espérait un soutien du mercato hivernal, le Real Madrid a choisi une toute autre voie. Comme révélé par la Cadena Cope, le prêt d’Endrick vers l’OL devrait constituer l’unique mouvement du club en janvier, sauf blessure majeure ou événement imprévu. La direction a décidé de miser sur la stabilité et de poursuivre la saison avec l’effectif actuel, malgré les difficultés observées.
Ce choix constitue un désaveu partiel pour Xabi Alonso, qui aurait souhaité au moins une arrivée pour rééquilibrer son groupe. L’été dernier déjà, Xabi Alonso avait formulé une demande précise pour le recrutement d’un milieu de terrain défensif, estimant ce poste prioritaire pour stabiliser son système de jeu.
Le Real Madrid se prépare pour l’été prochain
Comme il y a six mois, les dirigeants madrilènes ont opposé une fin de non-recevoir à Xabi Alonso. Estimant disposer de ressources internes suffisantes, le club refuse toute dépense avant le prochain mercato estival, jugé plus stratégique. Xabi Alonso devra donc composer avec les solutions existantes et accorder davantage de responsabilités aux jeunes éléments de l’effectif.
Des profils comme Thiago Pitarch ou Cestero sont appelés à saisir leur chance dans les mois à venir, illustrant la volonté du club de miser sur la formation plutôt que sur le marché. Le Real Madrid préfère ainsi repousser toute offensive majeure, notamment sur des dossiers comme celui de Vitinha, à l’été prochain. En attendant, Xabi Alonso sait désormais qu’il devra convaincre sans renfort, sous peine de voir la patience madrilène s’éroder encore davantage.