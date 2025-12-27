Liga, le Real Madrid met un stop à Xabi Alonso

Depuis le coup d’envoi de la saison, la version Real Madrid de Xabi Alonso peine à convaincre. Malgré une victoire marquante lors du Clasico en octobre (2-1), le contenu proposé par l’équipe reste fragile et souvent dépendant des exploits individuels. Xabi Alonso a vu son collectif s’en remettre régulièrement à Kylian Mbappé, auteur de 29 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues, masquant partiellement les lacunes structurelles du jeu madrilène.

Les résultats ont rapidement mis Xabi Alonso sous pression. En Liga, le Real Madrid a traversé une série de quatre rencontres sans victoire entre novembre et décembre. En Ligue des Champions, les revers face à Liverpool et Manchester City ont accentué les doutes autour du projet. Si la polémique entre Xabi Alonso et Vinícius Júnior semble désormais apaisée, les problèmes tactiques persistent et continuent d’alimenter les interrogations en interne.