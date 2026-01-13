Colère Mbappé - Xabi Alonso : la nouvelle vidéo qui embrase la toile

Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d’Espagne dimanche 11 janvier face au Real Madrid (3-2), au terme d’un match tendu, intense, et riche en rebondissements. Mais après le coup de sifflet final, l’attention s’est déplacée vers la cérémonie protocolaire. Plusieurs médias espagnols ont rapidement pointé du doigt l’attitude des joueurs madrilènes, évoquant un supposé « geste antisportif ».

En cause, l’absence de haie d’honneur lors de la montée des joueurs barcelonais sur le podium. Une situation d’autant plus commentée que les Catalans, eux, s’étaient alignés lorsque les Madrilènes étaient venus récupérer leurs médailles de finalistes.