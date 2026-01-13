Dimanche soir, la Supercoupe d’Espagne n’a pas seulement offert un Clásico spectaculaire. Elle a aussi laissé place à une séquence devenue virale, dont les répercussions dépassent largement le terrain. Kylian Mbappé au centre du débat.
Colère Mbappé - Xabi Alonso : la nouvelle vidéo qui embrase la toile
- Getty
Une finale électrique jusqu’au bout
Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d’Espagne dimanche 11 janvier face au Real Madrid (3-2), au terme d’un match tendu, intense, et riche en rebondissements. Mais après le coup de sifflet final, l’attention s’est déplacée vers la cérémonie protocolaire. Plusieurs médias espagnols ont rapidement pointé du doigt l’attitude des joueurs madrilènes, évoquant un supposé « geste antisportif ».
En cause, l’absence de haie d’honneur lors de la montée des joueurs barcelonais sur le podium. Une situation d’autant plus commentée que les Catalans, eux, s’étaient alignés lorsque les Madrilènes étaient venus récupérer leurs médailles de finalistes.
- Getty/GOAL
Mbappé au centre des critiques
Très vite, le nom de Kylian Mbappé a émergé dans les débats. Selon plusieurs observateurs, le capitaine des Bleus aurait incité ses partenaires à ne pas se placer pour applaudir les vainqueurs. Les images diffusées par le réalisateur du match montrent un Mbappé visiblement irrité, multipliant les gestes des mains au moment clé de la cérémonie.
Cette attitude n’a pas laissé indifférent le président du Barça. Joan Laporta, agacé par la scène, n’a pas manqué de cibler l’ancien Parisien, alimentant un peu plus la tension entre les deux camps.
- AFP
La version officielle du Real Madrid
Face à l’ampleur prise par la polémique, le Real Madrid a rapidement réagi. Le club affirme que la Fédération aurait demandé aux joueurs madrilènes de quitter l’axe principal des caméras. Selon cette explication, ce déplacement expliquerait l’absence de haie d’honneur, sans volonté délibérée de provocation.
Une justification qui n’a toutefois pas suffi à calmer les esprits, surtout après la diffusion de nouvelles images sur les réseaux sociaux.
- Getty/GOAL
Une vidéo qui change la perception
Filmée depuis les tribunes, cette vidéo offre un angle différent. On y distingue Xabi Alonso invitant clairement ses joueurs à se regrouper afin de former la haie d’honneur. Kylian Mbappé lui répond, semble refuser, tandis que Rodrygo fait un signe négatif de la main. Le groupe madrilène suit ensuite Mbappé vers la sortie du terrain, laissant apparaître une consigne ignorée.
Ces images ont relancé les interrogations sur l’autorité du technicien espagnol au sein d’un vestiaire composé de fortes personnalités.
- (C)Getty images
Un départ qui interroge
Le lendemain, le Real Madrid a annoncé officiellement le départ de Xabi Alonso, acté d’un « accord commun ». En interne, la difficulté à gérer certaines figures du groupe expliquerait en partie cette séparation soudaine.
Dans la foulée, Mbappé a tenu à adresser un message public à l’entraîneur de 44 ans. « C'était court mais c'était un plaisir de jouer pour toi et d'apprendre de toi », a-t-il écrit, saluant également un coach décrit comme un « entraîneur aux idées claires ». Une sortie qui, loin d’éteindre la polémique, a continué d’alimenter les débats.