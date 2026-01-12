Rien ne laissait présager une rupture aussi brutale, et pourtant le verdict est tombé sans délai. À Madrid, la défaite de trop a précipité une décision lourde de symboles, impliquant une figure respectée du club. Arrivé avec un statut particulier et une promesse forte, Xabi Alonso n’aura pas résisté à la pression d’un contexte devenu irrespirable. En l’espace de quelques heures, le projet s’est effondré, laissant place à un tournant majeur pour le Real Madrid et pour Xabi Alonso lui-même.
Coup de tonnerre à Madrid, Xabi Alonso prend la porte
Le revers de trop pour Xabi Alonso avec le Real Madrid
Le Real Madrid avait pourtant fait le choix fort de confier son banc à Xabi Alonso l’été dernier. Fort de deux saisons convaincantes au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso revenait dans l’un des clubs de sa vie avec l’ambition d’y imposer ses idées. Les premiers mois ont laissé entrevoir une dynamique intéressante, mais très vite, Xabi Alonso s’est heurté à la réalité madrilène, entre exigences immédiates, vestiaire complexe et résultats jugés insuffisants.
La pression médiatique n’a cessé de monter autour de Xabi Alonso. Dès la fin de l’année civile, des rumeurs de limogeage circulaient déjà, alimentées par des performances en dents de scie et une incapacité à installer une continuité dans le jeu. Malgré quelques succès notables, Xabi Alonso n’a jamais totalement convaincu une partie de l’opinion, dans un environnement où la patience est une denrée rare.
Xabi Alonso out, Alvaro Arbeloa prend le relais
Le point de rupture est intervenu dimanche soir, lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne perdue face au FC Barcelone (3-2). Malgré une victoire en championnat contre le Betis et un succès face à l’Atlético de Madrid en demi-finale, Xabi Alonso n’a pas survécu à cette nouvelle désillusion. Dominés et en difficulté face à un Barça leader de Liga avec quatre points d’avance, les Merengues n’ont jamais réellement répondu dans le contenu.
Dès le lendemain, le Real Madrid a acté la fin de la collaboration avec Xabi Alonso par le biais d’un communiqué officiel. Le club a tenu à souligner la dimension symbolique de ce départ, tout en confirmant son caractère immédiat : « Le Real Madrid C.F. annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son aventure en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso conservera toujours l’affection et l’admiration de l’ensemble du madridisme, car il est une légende du Real Madrid et a représenté en permanence les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso ainsi que l’ensemble de son staff technique pour le travail et le dévouement dont ils ont fait preuve durant toute cette période, et leur souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle étape de leur vie. »
Dans la foulée, le club madrilène a annoncé également la nomination d’Alvaro Arbeloa au poste d’entraineur. « Le Real Madrid CF annonce la nomination d’Álvaro Arbeloa au poste d’entraîneur de l’équipe première », a écrit le Real Madrid dans un autre communiqué.