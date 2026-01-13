Real Madrid : les trois traitres à Xabi Alonso dévoilés

Selon The Athletic, Vinícius Júnior, Federico Valverde et Jude Bellingham ont eu des difficultés avec l'approche tactique et le style de coaching de Xabi Alonso, ce qui a contribué à son départ du Real Madrid.

Lundi, le Real Madrid a annoncé le limogeage de Xabi Alonso, même si, selon certaines sources, le départ de l'Espagnol s'est fait à l'amiable.

Alonso a initialement remporté 17 de ses 20 matchs avec les Merengues, mais les résultats de l'équipe ont décliné ces derniers temps.

The Athletic rapporte que les problèmes ont commencé à apparaître lors du match d'octobre 2025 contre le FC Barcelone. Malgré la victoire, Alonso s'est disputé avec Vinicius après l'avoir remplacé. Mécontent de ce changement, Vinicius a refusé de serrer la main d'Alonso. Le club n'a pris aucune mesure disciplinaire à son encontre, ce qui a donné à Alonso le sentiment d'avoir perdu le contrôle et d'être sapé par la direction.

Le rapport souligne également que Valverde et Bellingham ont rencontré des difficultés avec le style de management et les choix tactiques d'Alonso.

Bellingham a réalisé une première saison exceptionnelle au Real Madrid en 2023-2024 et a également été un joueur clé la saison dernière, mais il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau cette saison. L'international anglais ne semble plus être le titulaire indiscutable au milieu de terrain qu'il était sous Carlo Ancelotti.

De son côté, Valverde a occupé différents postes au cours de la saison, sa polyvalence l'ayant souvent empêché de jouer au milieu de terrain, son poste de prédilection.