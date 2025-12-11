La nouvelle formule de la Ligue des champions ne laisse aucun répit. Après seulement six journées, une poignée d’équipes a déjà sécurisé sa place pour la suite, pendant que d’autres bataillent encore pour rester en vie. Chaque point pèse lourd, et l’écart se creuse doucement entre ceux qui respirent et ceux qui suffoquent. Le sprint final s’annonce tendu, avec encore dix-neuf billets à saisir pour atteindre au minimum les barrages.
Ligue des champions : la liste des clubs déjà qualifiés pour les barrages
- AFP
Les premiers qualifiés déjà fixés
La phase de ligue n’est pas encore terminée que cinq clubs savent déjà qu’ils rejoueront l’Europe lors des barrages, voire directement en phase finale. Le PSG, tenant du titre, a verrouillé sa place, tout comme Arsenal, que les Parisiens avaient sorti la saison dernière en demi-finale. Les deux équipes avancent avec assurance et figurent parmi les premiers à se mettre à l’abri après cette sixième journée disputée entre mardi et mercredi.
À ce stade, seulement un quart des tickets a trouvé preneur. Sur les vingt-quatre précieux sésames mis en jeu, les huit premiers se rendront directement en phase à élimination directe, tandis que les équipes classées entre la neuvième et la vingt-quatrième place devront en découdre en barrages. Les clubs situés au-delà du vingt-quatrième rang quitteront purement la compétition, la nouvelle formule supprimant tout repêchage en Ligue Europa.
- AFP
Arsenal et le Bayern ont pris les devants
Le Bayern Munich a été le premier à garantir son avenir européen dès mardi soir. Les hommes de Vincent Kompany ont dominé le Sporting 3-1, ce qui leur offre un total de 15 points et une solide deuxième place au classement provisoire. Devant eux, Arsenal continue son parcours parfait : six matchs, six victoires, et un succès net 3-0 sur la pelouse de Bruges. Les Gunners s’installent confortablement au sommet, avec l’ambition assumée de verrouiller un sans-faute historique.
Les deux clubs ont tout intérêt à rester dans le haut du classement, car cette saison, les deux premiers bénéficieront d’un avantage inédit : jouer tous leurs matchs retour à domicile jusqu’à la finale. Une opportunité considérable dans une compétition où chaque détail compte. Les formations classées troisième et quatrième profiteront du même privilège jusqu’aux quarts de finale.
- Getty Images
Le PSG, Manchester City et l’Atalanta bien placés
Derrière ces deux leaders, trois équipes se tiennent en un point : le PSG, Manchester City et l’Atalanta Bergame affichent 13 unités chacun. Les Parisiens dominent ce trio grâce à une différence de buts largement supérieure (+11 contre +6 pour City et +2 pour l’Atalanta). Les champions d’Europe progressent avec sérénité et ne risquent plus de se faire rattraper par les premiers clubs situés dans la zone rouge, à savoir Benfica, Pafos et l’Union Saint-Gilloise, qui restent bloqués à 6 points.
Avec encore six points disponibles lors des deux journées de janvier, ces trois formations garderont en tête un objectif clair : intégrer le top 8 pour éviter les barrages.
- AFP
Un top 8 quasi inaccessible pour certains, jouable pour d’autres
Derrière les leaders, l’Inter, le Real Madrid, l’Atlético et Liverpool se tiennent dans un mouchoir de poche. Arsenal possède déjà une avance de six longueurs sur ce quatuor, ce qui leur offre un confort presque inespéré avant l’avant-dernière ligne droite. Le Bayern semble suivre le même chemin, tandis que le PSG, Manchester City et l’Atalanta doivent encore surveiller le moindre faux pas, car les clubs jusqu’à la quinzième place restent à portée avec dix points.
L’OM et Monaco, concernés de près par ces enjeux, cherchent encore à se mettre définitivement à l’abri. Leur victoire respective lors de la dernière journée leur donne un peu d’air : Marseille pointe à la 16e place (9 points), Monaco occupe la 19e position (9 points). Une place en barrages paraît crédible pour eux, même si rejoindre directement le top 8 ressemble davantage à une utopie.
- AFP
En bas de tableau, personne n’abandonne
Dans les profondeurs du classement, les équipes luttent pour prolonger leur aventure. Kairat et Villarreal ferment la marche, avec seulement un point au compteur. Pourtant, personne n’a encore tiré un trait définitif sur sa campagne. Même avec une différence de buts très lourde, les deux clubs conservent une chance mathématique de dépasser Qarabag, Naples ou Copenhague, actuellement à 7 points dans la zone qualificative.
La tension grimpe partout, et les deux dernières journées pourraient accoucher de scénarios inattendus.