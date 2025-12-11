Ligue des champions : la liste des clubs déjà qualifiés pour les barrages

La phase de ligue n’est pas encore terminée que cinq clubs savent déjà qu’ils rejoueront l’Europe lors des barrages, voire directement en phase finale. Le PSG, tenant du titre, a verrouillé sa place, tout comme Arsenal, que les Parisiens avaient sorti la saison dernière en demi-finale. Les deux équipes avancent avec assurance et figurent parmi les premiers à se mettre à l’abri après cette sixième journée disputée entre mardi et mercredi.

À ce stade, seulement un quart des tickets a trouvé preneur. Sur les vingt-quatre précieux sésames mis en jeu, les huit premiers se rendront directement en phase à élimination directe, tandis que les équipes classées entre la neuvième et la vingt-quatrième place devront en découdre en barrages. Les clubs situés au-delà du vingt-quatrième rang quitteront purement la compétition, la nouvelle formule supprimant tout repêchage en Ligue Europa.