Ennui total à San Mamés : Le PSG assure le minimum syndical

Dans ce néant absolu, il faut une loupe pour trouver des motifs de satisfaction. On retiendra tout de même l'audace du jeune Senny Mayulu. Préféré à Gonçalo Ramos, le "Titi" a été le seul à tenter de secouer le cocotier, s'offrant la seule véritable occasion du premier acte, détournée par Unai Simón (45e). Pour le reste, c'était le désert, symbolisé en seconde période par l'égoïsme de Bradley Barcola, oubliant un partenaire idéalement placé, ou par ce réveil bien trop tardif de Fabián Ruiz, dont la frappe à la 88e minute a trouvé les gants du portier basque.