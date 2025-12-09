Le PSG siffle la fin pour Zabarnyi et Safonov : le groupe contre Bilbao avec sept absents

Le PSG a rejoint Bilbao ce mardi matin, prêt à préparer une rencontre forcément engageante face à une équipe basque réputée pour son pressing rude. L’annonce du groupe a immédiatement retenu l’attention : seulement 19 joueurs ont pris l’avion, soit une liste bien plus courte que d’habitude. Ousmane Dembélé, cloué au lit par un virus, ne figure pas dans le contingent. Lucas Chevalier, encore trop juste après son souci à la cheville contracté contre Monaco, manque lui aussi à l’appel. Deux absences lourdes pour un match où Paris aurait aimé disposer de plus de solutions offensives et d’une stabilité au poste de gardien.

À cela s’ajoute le cas Lucas Hernandez. Le défenseur pur sang paie son geste sur Xavi Simons contre Tottenham, sanctionné de trois rencontres de suspension. Le club doit également composer sans Achraf Hakimi, toujours en travail de récupération pour son problème à la cheville, ni Lucas Beraldo, perturbé par un mollet douloureux.