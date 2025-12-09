À la veille d’un déplacement tendu dans l’ambiance électrique de San Mamés, le Paris Saint-Germain avance avec un effectif largement remanié. Luis Enrique a opté pour un groupe restreint de 19 joueurs pour défier l’Athletic Bilbao dans cette 6e journée de Ligue des champions. Entre retours espérés, forfaits confirmés et décisions fortes, le voyage au Pays basque ressemble à une étape charnière pour le club parisien, déjà qualifié mais déterminé à finir la phase de ligue sur un signal fort.
Le PSG siffle la fin pour Zabarnyi et Safonov : le groupe contre Bilbao avec sept absents
Un groupe réduit et plusieurs coups durs confirmés
Le PSG a rejoint Bilbao ce mardi matin, prêt à préparer une rencontre forcément engageante face à une équipe basque réputée pour son pressing rude. L’annonce du groupe a immédiatement retenu l’attention : seulement 19 joueurs ont pris l’avion, soit une liste bien plus courte que d’habitude. Ousmane Dembélé, cloué au lit par un virus, ne figure pas dans le contingent. Lucas Chevalier, encore trop juste après son souci à la cheville contracté contre Monaco, manque lui aussi à l’appel. Deux absences lourdes pour un match où Paris aurait aimé disposer de plus de solutions offensives et d’une stabilité au poste de gardien.
À cela s’ajoute le cas Lucas Hernandez. Le défenseur pur sang paie son geste sur Xavi Simons contre Tottenham, sanctionné de trois rencontres de suspension. Le club doit également composer sans Achraf Hakimi, toujours en travail de récupération pour son problème à la cheville, ni Lucas Beraldo, perturbé par un mollet douloureux.
Zabarnyi, Mendes et un retour attendu : la bonne nouvelle du jour
Malgré cette série de forfaits, Luis Enrique récupère trois pièces majeures. Ilya Zabarnyi figure de nouveau dans le groupe après son épisode de maladie. Alors que des rumeurs évoquaient une possible maladie inventée par le défenseur ukrainien pour ne pas jouer avec le portier russe Matvey Safonov, le coach parisien met fin au débat. Nuno Mendes refait lui aussi surface, remis de sa gêne musculaire qui l’avait écarté face à Monaco puis Rennes. Leur présence offre enfin un peu de souffle au secteur défensif, privé de quatre éléments.
Autre éclaircie : Désiré Doué retrouve le groupe. Le jeune attaquant parisien réapparaît six semaines après sa blessure à la cuisse droite contre Lorient. Il était revenu à l’entraînement collectif récemment et s’avère désormais apte, lui qui avait manqué sept rencontres.
Les choix forts de Luis Enrique
Le technicien espagnol laisse David Boly et Noham Kamara à disposition de la Youth League, préférant un groupe senior plus court mais plus cohérent. Les deux jeunes joueront contre leurs homologues basques ce mercredi à 13 heures.
Le groupe du PSG contre Bilbao :
Gardiens : Safonov, Marin, James
Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Mendes, Zabarnyi
Milieux : Vitinha, Ruiz, Neves, Zaïre-Emery, Mayulu, Ndjantou
Attaquants : Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Lee, Mbaye
Absents (7) : Hakimi, Chevalier, Beraldo (blessés), Hernandez (suspendu), Dembélé (malade), Boly, Kamara (U19)