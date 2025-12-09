FBL-EUR-SUPERCUP-2025-TRAINING-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

Le PSG siffle la fin pour Zabarnyi et Safonov : le groupe contre Bilbao avec sept absents

Paris se déplace à Bilbao avec un groupe réduit et des retours inattendus, mais aussi une série d’absences qui rebat les cartes.

À la veille d’un déplacement tendu dans l’ambiance électrique de San Mamés, le Paris Saint-Germain avance avec un effectif largement remanié. Luis Enrique a opté pour un groupe restreint de 19 joueurs pour défier l’Athletic Bilbao dans cette 6e journée de Ligue des champions. Entre retours espérés, forfaits confirmés et décisions fortes, le voyage au Pays basque ressemble à une étape charnière pour le club parisien, déjà qualifié mais déterminé à finir la phase de ligue sur un signal fort.

Ligue des Champions
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0