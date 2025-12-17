Le groupe du Real Madrid contre Talavera : un absent de taille et une présence surprise

Le coup d’envoi de ce seizième de finale sera donné à 21h00 au stade municipal El Prado. Un rendez-vous important pour les Madrilènes, qui restent sur une victoire face à Alavés en Liga et veulent enchaîner après une période moins stable. La Coupe du Roi représente toujours un terrain propice aux surprises, et le Real en est parfaitement conscient.

Ce déplacement s’annonce délicat. Le stade de Talavera, de petite capacité, promet une atmosphère intense portée par un public très proche du terrain. À cela s’ajoute une pelouse en mauvais état, bien différente des surfaces habituelles des Merengue. Entre blessures, absences ciblées et conditions de jeu compliquées, la concentration devra rester maximale pour éviter tout piège.