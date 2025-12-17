Le Real Madrid entame sa campagne de Coupe du Roi ce mercredi soir loin du Santiago Bernabéu. À Talavera, dans un contexte particulier, les Merengue cherchent avant tout à lancer leur parcours sans faux pas, tout en gérant un effectif diminué et quelques décisions stratégiques fortes prises par Xabi Alonso.
Le groupe du Real Madrid contre Talavera : un absent de taille et une présence surprise
- Getty Images Sport
Un premier tour à négocier avec sérieux et un contexte loin d’être idéal
Le coup d’envoi de ce seizième de finale sera donné à 21h00 au stade municipal El Prado. Un rendez-vous important pour les Madrilènes, qui restent sur une victoire face à Alavés en Liga et veulent enchaîner après une période moins stable. La Coupe du Roi représente toujours un terrain propice aux surprises, et le Real en est parfaitement conscient.
Ce déplacement s’annonce délicat. Le stade de Talavera, de petite capacité, promet une atmosphère intense portée par un public très proche du terrain. À cela s’ajoute une pelouse en mauvais état, bien différente des surfaces habituelles des Merengue. Entre blessures, absences ciblées et conditions de jeu compliquées, la concentration devra rester maximale pour éviter tout piège.
- Getty Images
Un forfait confirmé en défense
Le Real Madrid devra composer sans Raúl Asencio, touché par un problème de santé. Le club a officialisé son absence dans un communiqué clair : « Raúl Asencio est absent de l'équipe pour le match d'aujourd'hui contre Talavera, comptant pour les seizièmes de finale de la Copa del Rey (21h00 ; La1), en raison d'une fièvre ». Un contretemps de dernière minute qui modifie légèrement les plans du staff.
Faut-il souligner que Dean Huijsen et Joan Martinez sont les deux défenseurs centraux de formation de l’équipe retenue par le technicien espagnol pour ce choc.
- AFP
Gestion d’effectif et choix assumés
Xabi Alonso a opté pour une rotation partielle. Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger et Fede Valverde restent au repos. Tous les autres éléments figurent dans le groupe, à l’exception d’Asensio, également forfait en raison d’une fièvre. Initialement pressenti pour souffler, Kylian Mbappé, absent à l’entraînement mardi, fera finalement le déplacement. L’attaquant français reste disponible afin d’intervenir si le scénario l’exige.
- Getty Images Sport
La jeunesse au premier plan
Ce premier match de Coupe du Roi marque aussi le retour en lumière du centre de formation. Fran González, Javi Navarro, David Jiménez, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, Cestero et Thiago Pitarch intègrent le groupe. Sept jeunes convoqués, dont plusieurs pourraient bénéficier de temps de jeu selon le déroulement de la rencontre. La prudence reste toutefois de mise, la participation de certains cadres demeurant incertaine.
Le groupe du Real Madrid contre Talavera :
Gardiens : Lunin, Fran González et Javi Navarro
Défenseurs : Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez et Valdepeñas
Milieux : Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero et Thiago
Attaquants : Vini Jr, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo et Mastantuono