Kylian Mbappé encore forfait ? La nouvelle absence inquiétante !

À quelques heures d’un seizième de finale de Coupe du Roi sur un terrain réputé compliqué, le Real Madrid avance avec prudence. L’état de son effectif, très diminué, suscite de nombreuses interrogations, à commencer par celle concernant Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé encore forfait ?
Mbappé absent de la séance collective
Le Real Madrid a vécu une veille de match agitée. Mardi, lors de la préparation du déplacement à Talavera, Xabi Alonso a dû composer avec un groupe très réduit. Selon les informations venues d’Espagne, notamment d’El Chiringuito, Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement collectif. Une absence qui soulève logiquement des doutes sur sa présence lors du seizième de finale de Coupe du Roi programmé ce mercredi à 21 heures.
Difficile, à ce stade, d’affirmer si l’international français figurera sur la feuille de match. Le staff médical se montre discret, tandis que le joueur reste sous surveillance.
Un genou déjà sous observation
Cette nouvelle alerte ne tombe pas de nulle part. Le week-end dernier déjà, Mbappé avait suscité l’inquiétude en raison d’une gêne au genou. Ce qui a conduit à son forfait contre Manchester City en Ligue des champions. Incertain avant la rencontre de Liga face à Alavés, il avait finalement tenu sa place. Mieux encore, il avait disputé l’intégralité de la rencontre et trouvé le chemin des filets.
Son but inscrit lors de cette victoire 1-2 représentait alors son 26e de la saison, confirmant son importance dans l’animation offensive madrilène. Une performance rassurante sur le moment, mais qui n’efface pas totalement les doutes physiques.
Un Real Madrid décimé
Mbappé n’est pas le seul à poser question avant ce rendez-vous en Coupe du Roi. Le Real Madrid doit déjà composer sans plusieurs cadres majeurs. David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Éder Militão et Ferland Mendy sont d’ores et déjà forfaits et ne feront pas le déplacement.
À cette liste déjà conséquente pourraient s’ajouter d’autres absents. Federico Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz et Antonio Rüdiger n’ont pas participé à la séance collective de mardi, ce qui rend leur présence à Talavera très incertaine.
Un déplacement à haut risque
Face à un club de troisième division, le Real Madrid partira évidemment favori. Pourtant, avec un effectif aussi amoindri et plusieurs cadres sur le flanc, la prudence s’impose. Xabi Alonso devra peut-être s’appuyer sur un mélange de jeunes joueurs et de titulaires habituels encore disponibles.
Dans ce contexte, la situation de Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions. Sa présence ou non pourrait peser lourd, tant sportivement que symboliquement, dans un match que Madrid ne peut pas se permettre de prendre à la légère.