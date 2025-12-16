Kylian Mbappé encore forfait ? La nouvelle absence inquiétante !

Le Real Madrid a vécu une veille de match agitée. Mardi, lors de la préparation du déplacement à Talavera, Xabi Alonso a dû composer avec un groupe très réduit. Selon les informations venues d’Espagne, notamment d’El Chiringuito, Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement collectif. Une absence qui soulève logiquement des doutes sur sa présence lors du seizième de finale de Coupe du Roi programmé ce mercredi à 21 heures.

Difficile, à ce stade, d’affirmer si l’international français figurera sur la feuille de match. Le staff médical se montre discret, tandis que le joueur reste sous surveillance.