CF Talavera - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le genre de match qui fait trembler les géants. Ce mercredi soir, le Real Madrid se rend au stade El Prado pour y affronter le modeste CF Talavera (D3) en 16èmes de finale de la Coupe du Roi. Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas une promenade de santé, c'est une mission de survie. En Espagne, tout le monde a en mémoire "l'Alcorconazo" de 2009, cette humiliation historique où les Merengues s'étaient fait écraser 4-0 par un voisin de troisième division. Un cauchemar que Xabi Alonso, en sursis sur son banc, ne peut se permettre de revivre.

Une équipe B pour éviter le drame

La situation est critique. Avec une infirmerie qui déborde (Militao, Valverde, Rüdiger, Mendy, Carvajal...), Alonso n'a d'autre choix que de bricoler. Il devra s'appuyer sur les jeunes du Castilla, comme Joan Martinez ou Victor Valdepenas, pour composer son équipe. Un pari risqué face à une formation de Talavera qui jouera le match de sa vie. Pour ces joueurs amateurs et semi-pros, recevoir le Real Madrid est l'aboutissement d'un rêve, et ils jetteront toutes leurs forces dans la bataille pour créer l'exploit.

Talavera, la magie de la Coupe

Septième de son groupe en troisième division, Talavera n'a rien d'un foudre de guerre sur le papier. Mais la Coupe a ses raisons que la raison ignore. Vainqueurs de Malaga au tour précédent, les hommes d'Alejandro Sandroni ont prouvé qu'ils savaient se sublimer. Dans un stade en ébullition et probablement hostile, ils espéreront profiter de la fébrilité actuelle du Real pour écrire la plus belle page de leur jeune histoire (le club a été fondé en 2011).

Alonso joue sa tête en deux matchs

Pour Xabi Alonso, la donne est simple : il a deux matchs pour sauver sa peau. Talavera ce soir, et Séville samedi. Une élimination ou même une victoire poussive face à un adversaire aussi modeste fragiliserait encore un peu plus sa position. Malgré l'unité de façade affichée après la victoire à Alavés, le technicien basque sait qu'il marche sur un fil. Ce soir, il n'a pas le droit à l'erreur.

Sur quelle chaine suivre le match CF Talavera - Real Madrid ?

La rencontre entre Talavera et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 17 décembre 2025 à partir de 21h00 sur la plateforme DAZN. En Espagne, c'est retransmis sur TVE La 1. Dans la région des Balkans, le match est diffusé sur Arena Premium 1 et aux Pays-Bas sur Eleven Sports 1. Dans la région MENA, c'est diffusé en streaming sur Shahid.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match CF Talavera de la Reina - Real Madrid

La rencontre entre Talavera et le Real Madrid se dispute ce mercredi 17 décembre à partir de 21h00, heure française, au Stade El Prado.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de CF Talavera

Talavera abordera ce seizième de finale de Coupe du Roi face au Real Madrid avec un groupe amoindri, mais toujours animé par l’envie de créer l’exploit. Valen Gómez est suspendu après son expulsion lors du tour précédent contre Malaga et manquera donc ce rendez-vous historique, une absence qui oblige le staff à réaménager son animation offensive.

Dans ce contexte, Arturo Molina pourrait être titularisé plus haut sur le terrain pour compenser ce forfait. Auteur d’une prestation remarquée au tour précédent, Sergio Montero, buteur à deux reprises contre Malaga, devrait de nouveau évoluer sur un côté, où sa percussion et sa capacité à se projeter seront des armes précieuses. En pointe, Gonzalo Di Renzo, meilleur buteur du club cette saison avec quatre réalisations, mènera l’attaque et incarnera les espoirs offensifs des Castillans.

Face à l’ogre madrilène, Talavera n’a rien à perdre. Porté par son public et par une dynamique de coupe, le petit poucet tentera de jouer crânement sa chance, en misant sur l’intensité, la discipline et l’efficacité sur les rares occasions qui se présenteront.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid récupère plusieurs joueurs suspendus lors de la dernière journée de Liga. Endrick, Fran García et Álvaro Carreras sont de nouveau disponibles pour ce seizième de finale de Coupe du Roi face à Talavera. En revanche, la liste des absents reste conséquente sur le plan médical : David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Éder Militão et Ferland Mendy sont tous forfaits.

Dans ce contexte, Xabi Alonso devrait largement faire tourner son effectif. Andriy Lunin est attendu dans les buts, tandis que Dani Ceballos, Brahim Díaz, Gonzalo García et Franco Mastantuono postulent pour débuter. En défense, le jeune Joan Martínez (18 ans) pourrait connaître sa première titularisation, alors que Victor Valdepeñas pourrait enchaîner après ses débuts convaincants contre Alavés.

