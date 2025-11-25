Le groupe de l’OM contre Newcastle : trois grands retours et plusieurs absents

Roberto De Zerbi avait laissé filtrer quelques indications en conférence de presse la veille concernant les joueurs indisponibles. Sans surprise, plusieurs cadres manquent à l’appel : Nayef Aguerd, Facundo Medina, Amir Murillo et Amine Gouiri n’ont pas pu intégrer la liste pour cette cinquième journée européenne. Ces absences pèsent, car elles touchent autant l’équilibre défensif que la capacité à apporter de la variété dans les transitions.

La bonne nouvelle vient d’ailleurs. Trois joueurs réapparaissent dans le groupe, et leurs profils ajoutent du relief aux options tactiques du soir. D’abord Leonardo Balerdi, revenu à temps pour renforcer une défense qui en avait bien besoin.

Ensuite Geoffrey Kondogbia, enfin remis après plusieurs semaines sans compétition. Titulaire contre Nice en Ligue 1, le Centrafricain retrouve de la continuité et pourrait débuter de nouveau.

Enfin, Pierre-Emile Højbjerg, mis au repos le week-end dernier, fait son retour dans le groupe pour ce choc européen où son sens de l’ordre pourrait peser lourd. Ce groupe affiche un mélange d’expérience, de jeunesse et d’inconnues. À De Zerbi de composer la combinaison idéale pour aller chercher des points indispensables.