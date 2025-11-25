L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une soirée décisive dans une Ligue des champions où chaque faux pas pèse lourd. Après avoir explosé l’OGC Nice avec un festival offensif (1-5), les joueurs de Roberto De Zerbi doivent maintenant confirmer sur la scène européenne. Leur marge d’erreur s’est réduite jour après jour, et ce rendez-vous face à Newcastle s’annonce comme une ultime occasion de relancer la machine avant qu’il ne soit trop tard. L’entraîneur italien, conscient des enjeux, a dévoilé un groupe mêlant retours importants, confirmations tactiques et absences prévisibles.
Le groupe de l’OM contre Newcastle : trois grands retours et plusieurs absents
L’OM face à un match qui peut changer le cours de sa saison
La campagne européenne des Marseillais traîne encore trois cicatrices : trois défaites qui ont laissé un goût amer, chacune pour des raisons différentes. L’heure n’est plus à la théorie mais à l’action. Le club pointe en dehors des places donnant accès aux barrages, une situation délicate qui exige une réaction nette et rapide.
Newcastle ne débarque pas au Vélodrome en touriste. Les Anglais ont signé un début encourageant dans cette nouvelle formule de Ligue des champions. Avec neuf points déjà au compteur, trois victoires au passage et une position dans le top 8, les Magpies voyagent avec l’idée de frapper un grand coup. Une victoire en Provence pourrait les propulser vers une qualification directe pour les huitièmes de finale. L’OM le sait : il faudra jouer juste, jouer fort, jouer sans trembler.
Une liste marquée par des manques… et trois retours majeurs
Roberto De Zerbi avait laissé filtrer quelques indications en conférence de presse la veille concernant les joueurs indisponibles. Sans surprise, plusieurs cadres manquent à l’appel : Nayef Aguerd, Facundo Medina, Amir Murillo et Amine Gouiri n’ont pas pu intégrer la liste pour cette cinquième journée européenne. Ces absences pèsent, car elles touchent autant l’équilibre défensif que la capacité à apporter de la variété dans les transitions.
La bonne nouvelle vient d’ailleurs. Trois joueurs réapparaissent dans le groupe, et leurs profils ajoutent du relief aux options tactiques du soir. D’abord Leonardo Balerdi, revenu à temps pour renforcer une défense qui en avait bien besoin.
Ensuite Geoffrey Kondogbia, enfin remis après plusieurs semaines sans compétition. Titulaire contre Nice en Ligue 1, le Centrafricain retrouve de la continuité et pourrait débuter de nouveau.
Enfin, Pierre-Emile Højbjerg, mis au repos le week-end dernier, fait son retour dans le groupe pour ce choc européen où son sens de l’ordre pourrait peser lourd. Ce groupe affiche un mélange d’expérience, de jeunesse et d’inconnues. À De Zerbi de composer la combinaison idéale pour aller chercher des points indispensables.
Le groupe retenu par l’OM contre Newcastle :
Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Palmieri, Pavard, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O'Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Mmadi, Paixão, Vaz