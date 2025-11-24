OM - Newcastle : De Zerbi sonne la révolte, entre avertissements, révélations et ambitions

La conférence a également mis en lumière un nom : celui de Greenwood. Le joueur, souvent scruté, continue de gagner en influence dans le collectif marseillais. Son entraîneur n’hésite plus à lui accorder un statut bien plus solide qu’à son arrivée.

« Contre l'Atalanta, c'était un de ceux qui avaient bien joué, pareil à Lisbonne. Il peut y avoir des meilleurs matchs que d'autres. Mais on est contents de ce qu'il fait, comme je l'ai dit après le match de Nice. Il devient un joueur de plus en plus complet », reconnaît De Zerbi.

Dans un effectif qui manque parfois de constance, Greenwood apparaît comme une pièce précieuse, capable d’alimenter des phases offensives souvent trop intermittentes ces dernières semaines.

Questionné sur la personnalité de son joueur, De Zerbi a surpris par la franchise de sa réponse. Sans jamais franchir la ligne de la vie privée, il a livré un témoignage inhabituel, empreint d’empathie.

« Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Mais ce que je peux dire c'est que c'est une bonne personne. Il a payé le prix fort pour ce qui s'est passé. Il est arrivé dans le bon environnement et il s'est bien comporté. Il a un caractère très renfermé. Cela m'attriste ce qui lui est arrivé car je connais une personne bien différente de celle décrite en Angleterre », a fait savoir l’ancien coach de Brighton.

Une déclaration forte, rare, qui conforte l’idée que le joueur n’est plus seulement un élément technique, mais quelqu’un que l’entraîneur a choisi de protéger.