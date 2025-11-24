À la veille du choc européen face à Newcastle, l’Olympique de Marseille retrouve le parfum de la Ligue des champions avec une urgence claire : survivre dans un groupe qui ne pardonne rien. Trois défaites pour une victoire, une infirmerie qui peine à se vider, un adversaire réputé pour son impact physique et ses prises d’espace… La conférence de presse de Roberto De Zerbi avait tout du point d’équilibre entre lucidité, ambition et inquiétudes. Le technicien italien, serein mais tendu par l’enjeu, a brossé un tableau précis des attentes, de l’état du groupe et des points de vigilance avant d’affronter les Magpies. Son discours, franc et dense, rebattait les cartes avant une rencontre capitale.
OM - Newcastle : De Zerbi sonne la révolte, entre avertissements, révélations et ambitions
Un duel qui s’annonce rugueux : De Zerbi prévient
À l’approche de cette cinquième journée de Ligue des champions, l’OM, qui a perdu lors de la récente journée contre l’Atalanta (0-1), n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Pourtant, Roberto De Zerbi refuse d’enfermer ce rendez-vous dans une lecture trop brutale. L’Italien préfère replacer cette confrontation dans la continuité d’une phase européenne qui réserve toujours des surprises.
« Newcastle est une équipe très forte, très physique. Ce sera un match difficile comme tous. Je ne pense pas que ce sera un match décisif. On a la preuve avec la saison dernière que ce n'est jamais fini. Nous méritions mieux sur certains matchs, même si nous n'avons pas fait un bon match contre l'Atalanta. Il reste quatre matchs, et sur chacun nous pouvons prendre des points », a lancé le technicien italien.
Le coach marseillais résume d’un trait la situation : Newcastle représente un obstacle conséquent, mais rien n’est perdu. Ses mots trahissent une volonté de garder son groupe sous tension sans l’écraser sous un poids excessif.
OM en difficulté, mais pas résigné : une qualification encore possible
Le technicien ne ferme aucune porte. Avec seulement trois points en quatre rencontres, Marseille marche sur un fil. Pourtant, De Zerbi insiste sur l’essentiel, celui qu’il martèle depuis son arrivée : produire un jeu maîtrisé, sans paniquer, sans se disperser.
« Il faut des points et remporter des matchs pour se qualifier. Il faut se concentrer sur le fait de bien jouer et être lucide dans les surfaces de réparation », a-t-il ajouté.
Une phrase simple. Mais un rappel crucial : la Ligue des champions ne pardonne pas le manque de précision dans les deux surfaces. L’OM ne pourra pas se permettre de subir trop longtemps ni de gaspiller ce qu’il aura la possibilité de créer.
Greenwood, la satisfaction du moment
La conférence a également mis en lumière un nom : celui de Greenwood. Le joueur, souvent scruté, continue de gagner en influence dans le collectif marseillais. Son entraîneur n’hésite plus à lui accorder un statut bien plus solide qu’à son arrivée.
« Contre l'Atalanta, c'était un de ceux qui avaient bien joué, pareil à Lisbonne. Il peut y avoir des meilleurs matchs que d'autres. Mais on est contents de ce qu'il fait, comme je l'ai dit après le match de Nice. Il devient un joueur de plus en plus complet », reconnaît De Zerbi.
Dans un effectif qui manque parfois de constance, Greenwood apparaît comme une pièce précieuse, capable d’alimenter des phases offensives souvent trop intermittentes ces dernières semaines.
Questionné sur la personnalité de son joueur, De Zerbi a surpris par la franchise de sa réponse. Sans jamais franchir la ligne de la vie privée, il a livré un témoignage inhabituel, empreint d’empathie.
« Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Mais ce que je peux dire c'est que c'est une bonne personne. Il a payé le prix fort pour ce qui s'est passé. Il est arrivé dans le bon environnement et il s'est bien comporté. Il a un caractère très renfermé. Cela m'attriste ce qui lui est arrivé car je connais une personne bien différente de celle décrite en Angleterre », a fait savoir l’ancien coach de Brighton.
Une déclaration forte, rare, qui conforte l’idée que le joueur n’est plus seulement un élément technique, mais quelqu’un que l’entraîneur a choisi de protéger.
Un Newcastle redouté mais pas intouchable
Passé par la Premier League, De Zerbi connaît la valeur de son adversaire. Il en cite les forces, mais il tempère immédiatement. L’OM, malgré ses limites, possède de quoi les gêner. Pour lui, il ne faut pas se perdre dans l’admiration du jeu adverse.
« C'est une équipe qu'on attend à son maximum. Ils ont un milieu de terrain de très haut niveau. Si on se concentre uniquement sur les adversaires, on risque de s'oublier un peu. Il ne faut pas oublier nos qualités ».
Ses mots résonnent comme un rappel au vestiaire : l’OM ne gagnera pas un match de Ligue des Champions uniquement en défendant.
Medina absent un mois : un coup dur
L’un des moments clés de la conférence concerne les absences. Et elles restent nombreuses. Le cas de Medina, notamment, inquiète beaucoup l’entraîneur.
« Medina a eu une rechute. Il devrait être arrêté encore un mois. Il est difficile à remplacer, tant par son caractère que par ses caractéristiques physiques », a déclaré le coach.
Ce forfait pèse lourd. L’équipe perd un joueur robuste, précieux dans les duels et dans la relance.
Sur Aguerd, un mince espoir existait, mais le staff préfère éviter tout risque. Le défenseur souffre toujours de pubalgie. Quant à Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, ils restent indisponibles pour une durée encore indéterminée.
La puissance de Newcastle, et la riposte attendue de l’OM
De Zerbi a également livré une analyse précise des forces adverses. Rien d’alarmiste, mais un constat clair sur ce qui attend son équipe.
« C'est une équipe physique mais qui sait bien jouer. Elle est rapide dans les couloirs et en attaque. Pour être en haut du classement en Premier League, il faut des joueurs techniques et physiques. De notre côté, on a des joueurs très forts. Je ne pense pas qu'on est meilleurs que tout le monde mais on a les capacités de les mettre en difficultés », estime l’entraîneur marseillais.
Son discours veut rassurer sans nourrir d’illusions. L'OM aura besoin d’un match plein, sans trous d’air, sans excès de naïveté.
Un succès large à Nice… mais trompeur selon De Zerbi
L’entraîneur est revenu sur la victoire éclatante à Nice (1-5) en Ligue 1 ce week-end, un score qui n’a pas totalement convaincu le technicien italien malgré l’ampleur de la victoire.
« Ce n'était pas un message caché envoyé aux joueurs. C'est ce que je pense, encore plus après avoir revu le match. Le score fleuve n'était pas justifié, même s'il était mérité. Je pense qu'on peut toujours progresser même si on a gagné. On doit mieux jouer. Dans le football moderne, il y a de plus en plus de marquage individuel. Quand ce n'est pas le cas, l'adversaire empêche de dépasser sa moitié de terrain. A Brest, quand on avait gagné 5-1, on avait mieux joué que contre Nice. Il faut retrouver ces qualités là quand on nous presse haut. Je suis quand même content du match contre Nice. Mais si on continue de jouer comme ça, on ne gagnera pas autant et avec un tel écart », a conclu l’Italien.
Ce constat sec, sans complaisance, montre un entraîneur en quête de continuité, pas d’exploits isolés.