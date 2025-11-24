Marseille - Newcastle : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le retour de la Ligue des champions arrive après une parenthèse internationale qui a semblé durer une éternité pour les supporters marseillais. L’OM se retrouve face à une mission lourde : recoller au wagon, respirer à nouveau dans cette compétition, et profiter d’un Vélodrome volcanique pour bousculer Newcastle. La soirée promet un duel à forts contrastes, entre un Marseille qui souffle le chaud en Ligue 1 et un Newcastle qui griffe l’Europe sans retenue.

L’OM veut relancer sa campagne européenne

L’Olympique de Marseille cherche un second souffle en Ligue des champions. Les matchs perdus contre le Sporting CP (2-1) et l’Atalanta Bergame (0-1) ont laissé un goût amer, nourri par des scénarios brouillons et une frustration tenace. Les Olympiens ont besoin de points. Urgemment. Ils ne veulent plus laisser filer cette campagne déjà compliquée.

Getty Images

En championnat, le club phocéen avance avec conviction. Une victoire 3-0 face à Brest, suivie d’un large succès 1-5 décroché à Nice, a redonné de la respiration offensive. Trente-trois buts inscrits en treize journées de Ligue 1 : le compteur s’emballe. Pourtant, la Ligue des champions refuse pour l’instant d’offrir la même aisance. L’OM n’a gagné qu’un seul match européen, ce fameux 4-0 contre l’Ajax, qui avait redonné l’espoir.

Newcastle arrive en confiance au Vélodrome

Newcastle United débarque dans la cité phocéenne avec un capital important : neuf points glanés en quatre rencontres. Le club anglais vise ouvertement une place parmi les huit meilleures équipes du tournoi. Leur progression européenne impressionne, plus régulière que leur parcours en Premier League.

Les Magpies restent sur trois succès d’affilée dans la compétition, dont un 2-0 solide face à l’Athletic Bilbao, marqué par les réalisations de Dan Burn et Joelinton. Eddie Howe tire profit d’un effectif rigoureux, parfois imprévisible mais rarement amorphe. Leur récente victoire contre Manchester City en championnat illustre le regain de confiance qui les accompagne.

Un précédent historique à l’avantage de l’OM

Les deux clubs ne se sont croisés qu’à une seule reprise, lors de la saison 2003-2004 en Coupes d’Europe. À l’époque, l’OM de Didier Drogba avait renvoyé la troupe d’Alan Shearer chez elle avec une victoire 2-0 au Vélodrome, après un nul 0-0 à l’extérieur. Un souvenir qui plaît toujours aux supporters marseillais.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Newcastle ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Newcastle United sera à suivre ce mardi 25 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match OM - Newcastle

Ligue des Champions - Ligue des Champions Stade Orange Velodrome

La rencontre entre l'OM et Newcastle se jouera ce mardi soir 25 novembre à partir de 20h45, heure française, au stade Orange Vélodrome de Marseille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille devra faire face à plusieurs absences importantes et celles-ci risquent d’influencer la préparation du match. Hamed Traoré, Amine Gouiri, Facundo Medina et Nayef Aguerd n’entrent pas dans les plans pour cette rencontre. Un coup dur, surtout à l’approche d’une affiche européenne où chaque détail compte. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a d’ailleurs confirmé ces forfaits et s’est attardé sur le cas de son défenseur argentin. Le technicien italien a expliqué : « Medina a eu une rechute. Il devrait être arrêté encore un mois. Il est difficile à remplacer, tant par son caractère que par ses caractéristiques physiques ».

Cette absence représente un vrai manque. Le joueur apporte un impact physique constant, une vraie présence dans les duels et une qualité dans la première relance qui stabilise l’ensemble du bloc défensif. Pour Nayef Aguerd, le staff espérait un petit retour, mais la prudence a pris le dessus à cause d’une pubalgie toujours présente. Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri restent également éloignés des terrains, sans calendrier clair pour un éventuel retour.

Concernant l’organisation probable du onze marseillais, De Zerbi pourrait opter pour une équipe articulée autour de Geronimo Rulli dans les buts, avec une ligne défensive composée d’Emerson, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes devraient tenir les rôles principaux. Devant, l’entraîneur pourrait s’appuyer sur un trio offensif composé d’Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood, très en forme ces dernières semaines.

De Zerbi s’est d’ailleurs montré très élogieux envers l’ailier droit anglais en conférence de presse d’avant-match : « Contre l'Atalanta, c'était un de ceux qui avaient bien joué, pareil à Lisbonne. Il peut y avoir des meilleurs matchs que d'autres. Mais on est contents de ce qu'il fait, comme je l'ai dit après le match de Nice. Il devient un joueur de plus en plus complet. Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Mais ce que je peux dire c'est que c'est une bonne personne. Il a payé le prix fort pour ce qui s'est passé. Il est arrivé dans le bon environnement et il s'est bien comporté. Il a un caractère très renfermé. Cela m'attriste ce qui lui est arrivé car je connais une personne bien différente de celle décrite en Angleterre ».

Infos sur l'équipe de Newcastle

Du côté de Newcastle, l’incertitude accompagne aussi la préparation. Le club anglais fait face à une série de pépins physiques concernant quatre défenseurs majeurs. Tino Livramento et Osula gèrent chacun une douleur à la cheville, Sven Botman souffre d’une gêne à l’aine et Kieran Trippier ressent toujours une douleur à la jambe. Si plusieurs de ces joueurs réintègrent le groupe, l’équilibre défensif pourrait rester fragile.

Pour ce choc, Newcastle pourrait se présenter avec Nick Pope dans le but. La défense envisagée comprendrait Livramento, Botman, Malick Thiaw et Dan Burn. Le milieu verrait Bruno Guimarães, Sandro Tonali et Joelinton se partager la construction du jeu. En attaque, les Magpies pourraient miser sur Jacob Murphy, Nick Woltemade et Harvey Barnes.

La forme des deux équipes

Historiques des confrontations

OM Derniers matches NEW 1 1 Nul 0 Marseille 2 - 0 Newcastle

Newcastle 0 - 0 Marseille 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

Classement