Avant la réception du Stade Brestois samedi à 17h, Roberto De Zerbi a tenu une conférence de presse dense et parfois déroutante. Entre justifications, mea-culpa et confiance affichée malgré la tempête, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille a livré un discours aussi lucide que déconcertant, mêlant franchise, provocation et réalisme.
La nouvelle réponse lunaire de De Zerbi aux critiques sur l’OM
- AFP
Roberto De Zerbi reconnait les difficultés actuelles de l’OM
Face à la presse, Roberto De Zerbi n’a pas éludé le contexte tendu qui entoure l’Olympique de Marseille après la défaite contre l’Atalanta (0-1) et le nul frustrant face à Angers (2-2). Le technicien italien a reconnu le caractère délicat de la période : « Quand tu perds comme ça, ce n’est pas forcément une très belle chose. Il faut avoir la lucidité de comprendre le moment et ce n’est pas facile à Marseille. Les joueurs sont sereins mais énervés et fâchés de cette défaite. »
Conscient des doutes qui s’installent, De Zerbi a tenu à maintenir un cap collectif : « C’est un moment difficile – comme après Rennes – parce qu’on ne joue pas bien. » Malgré tout, il reste tourné vers la réaction : « Si on gagne demain, on sera premiers et on creusera l’écart puisqu’il y a trois confrontations directes. Mais il faudra faire un match différent que face à Angers et l’Atalanta. »
- AFP
La mise au point de De Zerbi sur Pavard et les blessés
Interrogé sur la forme de Benjamin Pavard, Roberto De Zerbi n’a pas cherché d’excuses, mais a assumé la situation : « Je ne peux pas tout expliquer. Si on parle du jeu, jusqu’à Lens, on a fait de bons matchs. L’épisode de Lisbonne nous a fait mal parce que le Sporting n’a pas créé beaucoup d’occasions. C’était un peu la même chose à Lens, il faut rester équilibré. Je pense que Benjamin Pavard en a souffert, il faut qu’il soit serein. La responsabilité est la mienne. »
L’Italien a également évoqué les nombreuses absences qui pèsent sur son groupe. Si Emerson fera son retour de suspension, Balerdi est encore forfait, tandis que Kondogbia pourrait enfin réapparaître, mais avec un temps de jeu limité : « Balerdi n’est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n’est pas encore sorti de cette situation de blessures. »
De Zerbi s’agace des critiques sur ses compositions
Comme souvent, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux remarques concernant ses changements tactiques incessants. Le coach phocéen a livré une réponse directe, presque désabusée : « Certains disent que je change beaucoup la compo, mais vous pensez que je la change parce que je suis confus ou parce que je veux ne pas aggraver la situation des blessés ? »
Il a ensuite précisé les raisons de ces ajustements répétés : « On essaie de ménager les temps de jeu, éviter qu’un Nayef Aguerd se blesse comme à Auxerre. C’est la même chose pour Balerdi à Lens. Je n’aime pas changer cinq ou six joueurs par match. Mais comme toutes les équipes, il faut faire tourner les effectifs. »
- AFP
De Zerbi reconnait sa part de responsabilité
Reconnaissant la baisse de régime dans le contenu, Roberto De Zerbi a accepté les critiques sans détours : « Les critiques sur la qualité du jeu sont justifiées sur les trois derniers matchs, je le dis sans honte et je prends ma part de responsabilité. »
Cependant, l’entraîneur marseillais a rappelé que l’OM restait offensif depuis son arrivée : « Depuis que je suis ici, on a toujours été la première ou la deuxième attaque. Vous vous énervez quand on va vers l’arrière, moi aussi je m’énerve quand on recule. » Il a néanmoins justifié certaines séquences de gestion : « Parfois, pour aller mieux vers l’avant, c’est aussi juste d’envoyer le ballon vers l’arrière une fois. »
- AFP
Un OM frustré mais combatif selon De Zerbi
Malgré la déception, Roberto De Zerbi insiste sur la domination de son équipe dans le contenu : « On a plus tiré au but que l’Atalanta, on est plus souvent entré dans la surface, mais eux ont marqué. Ça me déçoit. »
Le technicien veut désormais s’appuyer sur la jeunesse et la progression individuelle : « Des joueurs doivent grandir. Vermeeren, peu d’entre vous le connaissaient l’année dernière. Le championnat français est physique et il faut une certaine patience pour certains joueurs. » Dans un contexte tendu, De Zerbi a aussi évoqué un facteur souvent oublié selon lui : « Dans la dernière partie avant la trêve, on n’a vraiment pas été chanceux avec les erreurs d’arbitrage, les buts malencontreux encaissés en fin de match. »