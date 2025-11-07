La nouvelle réponse lunaire de De Zerbi aux critiques sur l’OM

Face à la presse, Roberto De Zerbi n’a pas éludé le contexte tendu qui entoure l’Olympique de Marseille après la défaite contre l’Atalanta (0-1) et le nul frustrant face à Angers (2-2). Le technicien italien a reconnu le caractère délicat de la période : « Quand tu perds comme ça, ce n’est pas forcément une très belle chose. Il faut avoir la lucidité de comprendre le moment et ce n’est pas facile à Marseille. Les joueurs sont sereins mais énervés et fâchés de cette défaite. »

Conscient des doutes qui s’installent, De Zerbi a tenu à maintenir un cap collectif : « C’est un moment difficile – comme après Rennes – parce qu’on ne joue pas bien. » Malgré tout, il reste tourné vers la réaction : « Si on gagne demain, on sera premiers et on creusera l’écart puisqu’il y a trois confrontations directes. Mais il faudra faire un match différent que face à Angers et l’Atalanta. »