Pronostic Marseille vs Brest, les Phocéens doivent encore se relancer

Notre analyse et notre pronostic Marseille vs Brest lors de cette douzième journée de Ligue 1. Un match prévu samedi 8 novembre dans l’après-midi.

+

Les meilleurs paris pour Marseille Brest

Cette rencontre déséquilibrée nous a permis de sélectionner trois cotes et de vous donner un pronostic Marseille Brest :

Victoire de Marseille et plus de 1,5 buts ⭐ à la cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 66,2 % que Marseille gagne la rencontre et que 2 buts ou plus soient marqués.

But pour les deux équipes - Non ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56,2 % de voir une équipe rester muette pendant la rencontre.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,02 sur Unibet, soit une probabilité de 49,5 % de voir l'anglais marquer.

Notre pronostic Marseille vs Brest voit une victoire Marseillaise 3 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après avoir réussi un très bon début de saison, les Marseillais sont irréguliers et connaissent des difficultés dans leurs résultats. Depuis leur défaite contre Lens, ils ont connu un match nul contre Angers et une courte victoire 1 but à 0 contre Auxerre, deux équipes du bas de classement.

De plus, ils ne se rattrapent pas en Ligue des Champions avec une nouvelle défaite contre l’Atalanta. Malgré cet état de forme, ils restent difficiles à jouer au stade Vélodrome.

Brest n’est pas non plus en grande forme et n’a pas gagné depuis 6 matchs maintenant. Très irréguliers, ils enchaînent entre défaites et matchs nuls en Ligue 1. Peu efficaces en attaque, ils ont seulement marqué 14 buts, et avec une défense moyenne qui a encaissé 18 buts, ils sont à la lutte pour le maintien.

Avec 10 points, ils savent que chaque match compte, mais que certains comme celui-ci seront plus difficiles que d’autres.

Les effectifs probables pour Marseille Brest

Composition attendue de Marseille : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg - Greenwood, Gomes, Paixao - Vaz

Composition attendue de Brest : Majecki - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko - Chotard, Tousart - Mboup, Del Castillo, Labeau Lascary - Ajorque

Plus de talents du côté Marseillais

Même si l’état de forme des deux équipes et leur irrégularité récente pourrait faire croire à un match équilibré, ce n’est pas le cas. Marseille dispose d’un effectif avec bien plus de qualité et sa place au classement le prouve bien. En deuxième position et à seulement 2 points du leader Parisien, les joueurs de Roberto De Zerbi restent les grands favoris face au treizième du championnat.

Invaincus à domicile et n’ayant encaissé que 6 buts, les Phocéens ont un énorme avantage dans cette rencontre. Grand favori et à la recherche d’un nouvel élan, il s’agit du match parfait pour qu’ils se relancent avec la manière. Les Brestois feront de leur mieux pour éviter une lourde défaite, mais cela s’annonce difficile.

Pronostic 1 Marseille vs Brest : Victoire de Marseille et plus de 1,5 buts - cote de 1,51 sur Unibet

Marseille remet les bouchées doubles

Après des résultats en dents de scie, les Marseillais vont vouloir remettre les pendules à l’heure et réaliser un match complet. Cela va passer par une prestation aboutie en défense. Guidés par Geronimo Rulli, les défenseurs vont rester concentrés et tenter de garder la cage de l’Argentin inviolé pour retrouver un clean sheet et de la confiance.

Les joueurs d’Eric Leroy ont marqué seulement 6 buts en déplacement et auront la lourde tâche de faire la différence à Marseille. Cela s’annonce difficile pour une équipe encore en manque de repères et de confiance, surtout en jouant dans un stade mythique comme le Vélodrome. Ils risquent de repartir avec une défaite, mais sans marquer le moindre but pendant les 90 minutes.

Pronostic 2 Marseille vs Brest : Pas de but pour les deux équipes - cote de 1,78 sur Unibet

Greenwood reste le plus efficace à Marseille

L’attaquant Anglais est l’atout offensif numéro un des Marseillais. Auteur du premier quadruplé de sa carrière en Ligue 1 contre Le Havre, il a depuis marqué un seul but sur les quatre derniers matchs. Rapide, précis et efficace, il est le danger numéro un des Brestois ce samedi et il devrait avoir l’occasion de briller une fois de plus.

Meilleur buteur du club la saison dernière, il cherche encore à retrouver ses marques pour être encore plus décisif. Il a marqué 7 buts en championnat, dont 4 lors d’une seule et même rencontre. Pour aider son club à lutter pour le titre, il va devoir reprendre son statut de l’attaque Phocéenne et empiler les buts match après match. Les Brestois auront du mal à le contenir et à l’empêcher de briller dans son jardin ce week-end.