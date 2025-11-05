OM-Atalanta : De Zerbi crie au scandale et oublie la "bouillie de football" !

La déception est immense, mais la colère l'est encore plus. L'Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi en Ligue des Champions, en s'inclinant 1-0 à domicile face à l'Atalanta. Un revers qui compromet très lourdement ses chances de qualification. Ce qui restera de cette soirée, ce n'est pas le jeu, mais le scénario cruel : un penalty jugé "évident" non sifflé pour l'OM à la 89e minute, suivi, sur le contre, du but assassin de Lazar Samardžić (90e). Un fait de jeu qui a logiquement cristallisé toute la frustration marseillaise après le match.